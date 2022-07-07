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自覺敏感 有書展商棄賣自家新書 貿發局拒評DQ 稱一直「溫提」書商為展品負責

【明報專訊】香港書展將於7月20至26日一連7日在灣仔會展舉行，年度主題為「歷史文化．城市書寫」。早前至少3間出版社，包括有種文化出版社、山道文化出版社及蜂鳥出版被拒參展，貿發局昨日重申不評論個別個案，稱舉辦任何活動或展覽，並非所有申請一定被接納，亦無預先審查。有參展商表示書籍題材若與佔領運動、六四事件等相關，便不會帶往書展售賣；香港文學館總策展人、作家鄧小樺稱，文學館主要出版文學藝術書籍，認為不會觸犯國安法，又稱書籍愈多元愈好，盼書展可包容不同書籍。

貿發局昨日在記者會上被多次問及有多少書商被拒參展、拒絕書商參展的原因及準則為何、事件是否涉國家安全等，貿發局副總裁張淑芬稱不評論個別個案，指舉辦任何活動或展覽，並非所有申請一定被接納，「真的不是每個申請都會被接納，不被接納的情况（是）有發生的」。

副總裁稱無審查：歡迎非暴力非淫褻書

貿發局去年表示，如接獲有書籍涉及違反《港區國安法》的投訴，會轉介警方處理，稱大會不會審查書籍。被問到今年將如何處理違反國安法的投訴、會否先審查書籍才讓參展商展出書籍，張淑芬稱書展一直以來沒有預先審查的情况，歡迎所有被淫審處劃為非暴力、非淫褻的書本展出。張又說，參展商須遵守展覽商守則及香港法例，稱參展商參展多年，貿發局亦會「溫馨提示」，要他們為展品負上責任，相信參展商會很小心，展出合法的書籍。

有不願具名參展商的職員表示，最近出版一本新書因上司認為題材敏感，決定不帶該書到書展售賣；其上司又建議其他購入這本書的參展商不要在書展售賣。該職員又說其出版社並無逐本審查書籍內容，惟題材若與佔領運動、六四事件等相關，書本便不會帶往書展售賣，但稱書店仍可售賣有關書籍。她指書展是其出版社的主要收入來源，因此上司堅持參展。

「書籍愈多元愈好」 鄧小樺盼包容

出版香港文學書籍的香港文學館今年有參展，總策展人、作家鄧小樺表示香港文學館主要出版文學藝術書，認為不會觸犯國安法，「覺得我們沒這樣的問題」。她說被拒參展書商與他們相比有較多的讀者群，認為這些書商被拒參展將減少讀者選擇，或令部分讀者不進場，她憂慮會影響生意。鄧認為，書籍愈多元愈好，希望書展能包容不同書籍。

次文化堂：少新書好書 料生意最差一年

次文化堂今年無參展，社長彭志銘表示今年沒有新書，去年亦只出版3本新書，故未參與任何書展。彭形容去年書展是「政治清零」，今年更不會售賣政治書籍，認為今年部分書商被拒參展或屬「秋後算帳」，舉例指山道出版社去年書展期間雖曾被警告，但最後仍讓他們賣書，惟今年參展卻被拒。

彭又指業界均認為今年書展將是生意額最差的一年，因全年沒什麼新書出版、欠缺好書、不少中產移民，而書展亦受疫情影響，令業界看淡銷情。

相關字詞﹕書展 國安法

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