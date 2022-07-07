不滿加薪2.5% 公僕「開放態度」研工會行動

林志偉盼見李家超

公務員加薪建議未跟隨低中高層公務員薪酬趨勢淨指標的2.04%至7.26%，劃一加2.5%。公務員事務局長楊何蓓茵昨於港台《千禧年代》表示，去年4月至今年3月的綜合消費物價指數，與之前12個月一年相比，升幅僅是1.7%，可見加薪2.5%「足夠抵消有餘」。

她重申，當局沒有方程式計算公務員加薪幅度，稱已平衡各方考慮。她說，本港失業率仍逾5%，下半年疫情不明朗，環球經濟存不確定性，同時本年度政府有逾500億赤字預算，她希望加薪決定能照顧公務員付出、通脹、私營市場加薪幅度、政府財政狀况和未來不明朗因素。

被問今次加幅是否政治決定，楊何蓓茵稱公務員是為大眾服務，薪酬動用公帑，故屬眾人之事，但否認決定是向商界傾斜。

高級公務員評議會、第一標準薪級公務員評議會、警察評議會及紀律部隊評議會代表昨午會見楊何蓓茵，會後林志偉表示，不理解調薪幅度的計算方法，稱薪酬趨勢調查已是最科學化和權威。林批評坊間有人「帶風向」指公務員貪得無厭，又說過往有少數「黃」公務員破壞公務員付出，社會應公道評價公務員在「黑暴」和抗疫時的表現，並指期望盡快約見李家超。

至於公務員應否設KPI（關鍵績效指標）為調薪指標，林表示難設指標量化警員工作，有可能迫使警員「追case」以達標。

政治委任官員凍薪兩年後，新一屆官員薪金根據丙類消費物價指數「追落後」，調升約2.6%。第一標準薪級公務員評議會代表林進鴻認為，當政治委任官員可追補通脹，公務員只加2.5%不足夠。紀律部隊評議會代表黎偉生稱其立場為加薪不低於通脹，並要求當局取消扣減遞增薪開支安排。

港鐵加薪1.6%至5%

另外，港鐵昨宣布加薪，非經理級員工的基本薪酬加幅由1.6%至5%，加幅視乎工作表現，並將向表現優秀員工發放「工作表現獎」、「酌情特別獎金」和「一次性特別獎金」。