港麗檢疫 工貿署長房租貴下屬逾倍 當局稱考慮需處理公務 涉事3酒店皆有Wi-Fi 無辦公設備

明報記者 施晉宇 張煒明

同行4主任住如心

工業貿易署和香港駐日內瓦經濟貿易辦事處代表，上月12日至17日代表特區政府，出席日內瓦第12屆部長級會議。工貿署回應時證實，署理署長何兆康和助理署長鄭青文回港隔離期間入住香港港麗酒店，同行4名貿易主任職系人員則分別入住荃灣西如心酒店和南灣如心酒店，強調各人均入住收費最低的房。

工貿署：各人皆入住最低價房間

翻查政府指定檢疫酒店名單（見表），港麗酒店收費最低的是日均2150元的豪華客房，而荃灣西如心酒店和南灣如心酒店收費最低的房間，分別是日均990元的高級城景客房及日均950元的都市客房。假設各人均入住7天，入住港麗酒店要支付15,050元，而入住另外兩間酒店則分別為6930元和6650元，房租差距最高達8400元。

工貿署解釋，個別人員自我隔離是需處理日常職務，包括舉行電話及視像會議等，因此亦考慮房間有否合適辦公用途的設施和環境。記者以顧客身分分別致電3間檢疫酒店，職員均表示酒店提供免費和穩定無線網路，但沒辦公室設備。

工貿署回應為何訂租日均價錢相差逾倍的酒店及有否經過審批時重申，根據政府《物料供應及採購規例》採購，選擇檢疫酒店時考慮不同因素，包括預訂時房間供應、價格和設施等，並補充有否適合供辦公用途的家俬亦是考慮之一。

田北辰指有網絡足應工作需要

實政圓桌立法會議員田北辰表示，如果酒店供應不足改為入住價錢較高的酒店並無異議，但對署方以舉行視像會議為由感詫異，認為本港酒店無線網絡均十分穩定，而一般公務員都會有足以應付工作需要的電子產品。他又認為，公務員入住檢疫酒店，只要衛生和環境合理便可接受，不代表要他們入住質素最差的酒店。

外訪後住檢疫酒店未有指引

工貿署根據財政司長發布的《物料供應及採購規例》選擇檢疫酒店，該局網頁顯示，政府採購政策是要取得最合乎經濟效益的貨品和服務。本報上月分別向前食物及衛生局、公務員事務局、財經事務及庫務局查詢，有否因應公務員預訂檢疫酒店制定專門指引，前食衛局和公務員事務局回應稱，並非職責管轄範圍，而財經事務及庫務局稱沒有補充。據了解，該份規例載有公務員外訪時預訂酒店的標準和程序，但未有就回港後預訂檢疫酒店制定新指引。

議員促制定檢疫酒店指引

選委會界別立法會議員陳凱欣認為，事件涉及公帑運用，加上入住檢疫酒店的官員房租價錢有一定差距，建議署方應該開誠布公解釋原因。她又稱現時公務員回港後仍須檢疫，促請當局就訂購檢疫酒店制定清晰指引，尤其是檢疫酒店房租「海鮮價」，指引有助公務員跟隨當局標準行事。

（新冠疫情）