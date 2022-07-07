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增22宗疑BA.4/5 許樹昌：港夠免疫屏障毋須憂

【明報專訊】本港昨增22宗疑染新冠變異株Omicron BA.4或BA.5本地個案，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，BA.4和BA.5佔新本地個案比例增至近1%，將繼續監察，惟難料會否如外國般大幅增加。政府專家顧問許樹昌認為，本港有足夠免疫屏障，即使該兩種亞型成主流亦毋須憂慮。

張竹君：難料會否如外國大增

張竹君昨於疫情記者會稱，未計昨新增懷疑個案，本港疑染BA.4或BA.5本地個案累計共108宗，而感染比例亦由6月21日的0%增至現時近1%。據本報計算昨新增本地個案中，疑染BA.4或BA.5佔整體約0.82%。

據美國疾控中心數據，當地最新一周BA.4和BA.5感染率分別為16.5%及53.6%，合共佔新個案七成；新加坡早前公布至上月底BA.4和BA.5感染率亦達45%。被問本地BA.4或BA.5比例會否如外國般大幅增加，張竹君稱較難找與本港抗疫經驗相似的地方比較，暫難預計該兩種亞型在港增幅，惟強調近日新增不少BA.4或BA.5個案，且很多屬無源頭，相信社區有一定傳播鏈，料有個案尚未浮現。

許倡加快推高第三針接種率

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，需時觀察BA.4和BA.5會否成為主流病毒株。他提到本港疫苗接種率高，加上第五波有不少人受感染，相信「混合免疫」（hybrid immunity）提供的保障很高，即使BA.4和BA.5成主流亦毋須憂慮，相信醫療系統能負擔。

本港第三針接種率上月6日突破六成，至昨日為64.7%。許樹昌相信或因部分人於第五波染疫後毋須接種第三針，惟認為仍須加快推高接種率，強調是應對BA.4和BA.5的關鍵，亦須安排高危群組接種第四針。

澳門近日因BA.5爆疫，當局向全澳市民派發KN95口罩，並強烈呼籲外出或在工作地方全程佩戴。被問本港需否鼓勵市民佩戴KN95口罩，張竹君建議市民佩戴合適、貼面的口罩，例如「立體口罩」或戴兩個口罩。

（新冠疫情）

相關字詞﹕許樹昌 新冠疫情

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