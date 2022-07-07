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研加強驗核酸封區 免再收緊措施

【明報專訊】本港新冠疫情反彈，Omicron變異株多種亞型如BA.4和BA.5同時在港傳播，港大病毒即時有效繁殖率逾一個月維持高於1，即每一宗個案可傳染多於一人。特首李家超昨在立法會答問會稱，不同意採取「躺平」策略，若讓個案「任意上升」，嚴重和死亡個案或按比例上升。據了解，政府內部以避免再收緊社交距離措施的大前提下，加強核酸檢測力度切斷傳播鏈控制疫情，包括冀將病毒繁殖率壓至1以下。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，社區有大量源頭不明個案，以現行社交措施難降低個案數目。

李家超：不同意「躺平」抗疫

李家超昨主動提及不同意「躺平」抗疫策略，認為若容許個案上升，嚴重和死亡個案亦或按比例上升，讓高風險群組如長者等蒙受風險，亦增醫護人員染疫風險致人手減少，以及延緩其他醫療服務。

據了解，政府內部評估現時個案和入院數字雖升但升勢仍慢，入院和重症比例處低水平，現階段要做好安老院和醫院爆疫準備；當局預計個案仍升，正研以加強核酸檢測力度和接種疫苗等抗疫，惟前提是盡量不收緊社交措施。醫務衛生局長盧寵茂曾稱冀疫情8月初受控，據悉當局將取決於入院率及病毒繁殖率，現時目標將病毒繁殖率壓至1以下。港大數據顯示，病毒繁殖率5月底突破1，最新至6月28日維持於約1.3。

目標病毒繁殖率低於1

至於具體抗疫措施，李家超稱要平衡風險和需要採取精準措施，「以最小的代價達至最大的效果」，減少對社會正常活動影響，並提出將有效利用核酸檢測。據了解，其他方案包括增加強制檢測和圍封強檢。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨於疫情記者會亦呼籲市民做核酸檢測，提醒若感不適，即使快測陰性亦不應上班或上學，應及早求醫和檢測核酸，因靈敏度較高，能找出低病毒量個案。

許樹昌：現行措施難減感染

何栢良：毋須行回頭路收緊

許樹昌認為，社交距離措施早前放寬，現行措施而言較難減低感染數字，加上社區很多個案均源頭不明，包括近日出現的BA.4和BA.5個案，料難完全切斷傳播鏈。對於政府擬加強核酸檢測，許強調需確保足夠檢測量。

與內地通關方面，李家超說會以務實態度溝通及探討，達至風險「可控可追」令雙方安心，會先探討有限度減少不便的安排或中途方案。至於海外通關，李稱正研縮短酒店檢疫時間，並認同盧寵茂所說冀以精準方法篩查，減對抵港者不便，形容應「圍住有病的樹，不應該圍住無病的樹」，惟強調須按部就班，退回至原有嚴格措施並不適合。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨於商台《在晴朗的一天出發》表示，冀政府處理邊境或社交措施時多看數據趨勢，而非「單日數字上上落落」。他補充，本港疫苗接種率、口服藥供應足以應付疫情，目前住院及重症人數仍較5月初少，毋須「行回頭路」收緊社交措施。何又引數據稱，香港過去兩個月因新冠離世個案與流感致死數目相差不大，形容本港「從來沒有躺平（抗疫）」，只要接種率續升、沒「令人擔心」的新變異病毒株，可進一步復常及放寬邊境措施。

（新冠疫情）

相關字詞﹕社交距離措施 核酸檢測 許樹昌 通關 李家超 新冠疫情

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