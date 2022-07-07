住院重症趨升 醫局憂疫熾需減服務 昨增2815宗3月高 梁子超：做好分流用藥毋須減

台灣進口芒果檢新冠

另外，澳門日前公布，一批台灣進口芒果樣本新冠檢測呈陽性。食物安全中心表示，昨收到衛生署的檢測報告稱一個由台灣進口的芒果表面樣本驗出新冠陽性，已即時指示有關分銷商停售及下架相關產品，亦指令銷毁涉事批次共重約200公斤的芒果。

關慧敏又說，截至昨日凌晨零時，本港共830名陽性病人留醫，當中113人為新入院個案。她引用近日留醫及新增住院個案數字稱，單日新入院個案從6月約30至40人近日升至逾百人、留醫人數較6月初上升一倍、重症及危殆病人由早前約20人升至約30人，形容情况值得關注，憂疫情轉趨嚴重，呼籲市民接種3劑疫苗及定期檢測。

梁：嚴重個案仍小於1%

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，第五波高峰期最大問題在於未做好個案分流，大量染疫市民在社區輪候入院，故現階段應關注有否善用分流設施，若做好相關工作並配合抗病毒藥物，公院非緊急服務不應受影響。

梁補充，現時每日嚴重個案佔整體個案仍小於1%，若比例大幅上升或單日陽性個案攀升至5位數，部分醫院或須暫停非緊急服務，惟一線醫院有大量「必要且無可取代的服務」，故不應待相關醫院「淪陷」才將其轉為新冠指定醫院；又形容局方3月將伊利沙伯醫院轉為指定醫院屬「失敗的補救方法」。梁又建議若有需要，可先以部分專科醫院專收新冠病人，減低對非染疫者的影響。

佛教醫院病房群組擴至14人

第五波高峰期公立醫院連日有大量染疫者等待入院，加上大批醫護染疫或須檢疫，公營醫療系統面對不小壓力。翻查資料，醫管局2月16日曾公布單日有119名職員陽性或初步陽性；同日宣布因隔離病牀使用率為九成，已達接收上限，為降低市民在醫院感染風險，局方削減約四至五成的預約檢查、覆診和非緊急服務。據醫管局資料，截至昨日，一二線隔離病牀使用率約18.3%。

此外，日前公布香港佛教醫院的爆疫病房，經接觸追蹤調查後，再發現有9名同房病人及一名外判清潔員工染疫，群組累計共10名病人及4名員工陽性。關慧敏表示，有關病人已轉回東華三院黃大仙醫院接受隔離治療，全部情况穩定，有關病房會繼續暫停接收新症及探訪安排，亦已安排徹底清潔消毒，院方會繼續與衛生防護中心跟進最新情况。

明報記者

（新冠疫情）

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