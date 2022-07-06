婦服私醫甲亢藥後亡 公院醫生：副作用「執業醫生均應了解」

事主吳美寶（終年48歲）2018年5月5日獲醫生楊永健處方兩種甲亢藥物（其一為卡比馬唑），6月11日到醫生梁鑫暉的醫務所求醫，17日送往北區醫院急症室時咳血及氣喘。北區醫院急症科高級醫生鄭志翀昨日供稱，當時肺部影像顯示事主患肺炎，抽血檢驗為綠膿桿菌，其後轉至內科病房接受治療。綜合昨日庭上證供，事主入院後多重器官衰竭，使用呼吸機及強心藥後病况仍持續轉差，威爾斯親王醫院團隊遂往北區醫院為死者安裝人工心肺儀，插管期間死者心跳一度停頓14分鐘，及後血壓短暫回升，轉入威院深切治療部，延至19日不治。

威院深切治療部副顧問醫生葉雨陽表示，事主入院後腹部及胸前出現斑駁，手腳冰冷且呈灰黑色，反映休克情况嚴重，即使使用人工心肺儀後，死亡率仍非常高，但不安裝「一定會死亡」。

葉雨陽稱，從臨牀角度，事主死於嚴重的綠膿桿菌感染，誘發器官衰竭及敗血症，威院曾為事主注射白血球生長激素（G-CSF），惟藥物需兩至三天才見效。

剖屍醫生：白血球量稀 增感染風險

為事主剖屍的威院病理科副顧問李景曦醫生指出，顆粒性細胞缺乏症為誘發死亡的根本原因，由於事主體內白血球量「非常稀少到無」，增加感染綠膿桿菌風險，部分器官亦有出血等損傷。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 681/18】

（死因研訊）