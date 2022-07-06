顧身也顧心 東華病房助理膺醫局傑出員工

藉鄰牀例子勉勵 半癱者奮發好轉

束着清爽短髮、樣子幹練的碧娟現年51歲，2013年入職東華醫院內科病房運作助理，負責清潔工作，其間看到醫護耐心照顧病人，心有感觸，2014年毅然進修，公餘時間修讀相關證書，2014年底正式轉為病人服務助理。

轉職近8年的碧娟，先後在療養科、康復科和隔離病房工作，知道病人需求並主動關懷，讓他們感到被尊重。她鼓勵過的眾多病人中，最難忘一名70多歲的中風復康長者，他未中風前常出外游泳，中風後半邊身癱瘓，言語不清，住院後曾言「點解我做咁多運動都中風」，情緒低落，不願鍛煉。碧娟遂以鄰牀病人中風康復的例子安慰他，頻頻鼓勵他做運動。那長者看着鄰牀病人情况好轉，奮發接受復康治療，花了一個多月就能手持拐杖自行出院，令碧娟十分感動，對照顧病人的心也更堅定。

染疫康復後調隔離病房工作

以自身經歷安撫病人、探病者

新冠疫情肆虐本港兩年多，碧娟也曾確診，明白染疫人士之苦，故康復後決定到隔離病房工作，冀以自身經歷安撫病人情緒。談到染疫病人的親人不能探病時，她眼泛淚光，稱有病人直言「屋企人又唔可以入嚟，自己唔知點算」，她便安慰他們說「我都確診過，都係一個星期就康復」，並安排他們跟家人視像通話，安撫其情緒。

碧娟表示獲獎成為工作動力，稱看着病人康復「好大感觸」，會繼續照顧好每個病人。