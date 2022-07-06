民研：為國民身分自豪比率 2009年以來最高

因「風險」延公布 稱內容隻字不改

民研主席及行政總裁鍾庭耀書面回覆本報稱，昨日公布的民調跟原擬發布內容「完全一樣，隻字不改」，強調「這是我們的專業執着」。

「中央對港政策」正評41% 負評29%

昨日公布的「特區成立周年調查」在6月下旬展開，電話訪問1001人。結果顯示，受訪者「因成為中國國民而感到自豪」比率為47%，按年增6個百分點，「沒有感到自豪」則按年跌9個百分點至46%，是2009年以來歷來最正面數字。「中央政府對港政策」方面，給予正面及負面評價比率分別為41%及29%，評價淨值為12個百分點，較去年增加22個百分點，亦為2012年以來新高。

五大社會指標評分遜歷年平均值

最高「安定」 最低「民主」

「五大核心社會指標」調查亦於昨日公布，民研5月底至上月初邀請1000人由0至10分評分，「民主」為5項指標中分數最低，只得4.43分，「安定」得分最高有5.15分；其餘指標「自由」、「繁榮」、「法治」，分別得分5.13、5.00及4.83分，全部5項指標均較歷年平均分低。

鍾庭耀昨向本報表示，民調結果公開發表前不會向外人透露，無人知道數字是正面還是負面，因此早前政府部門建議指民研若在上周公布結果或「構成保安風險」，是對方的判斷。

他說，民調結果公布後，對方沒再跟他接觸。被問今次事件涉否干涉「學術自由」，鍾表示，民研會繼續奉公守法，遇到任何執法部門查詢，會盡量配合，至於《港區國安法》下可如何行使學術及研究自由，要由當局解說。