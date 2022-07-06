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掟磚案控方精神科醫生：被告警誡會面從容 不見驚恐症徵狀

【明報專訊】七旬清潔工疑於2019年11月北區大會堂衝突中遭磚頭擲斃，兩名青年被控誤殺及暴動等3罪，案件昨在高院續審。控方精神科醫生黃以謙表示，次被告在警誡會面的表現從容不迫，沒有任何驚恐症發作的徵狀，輕微驚恐症發作的可能不大。他舉例稱次被告一度要由母親攙扶，「可能係佢腳軟，或者坐得好耐，所以腳痺」。

要母親扶「可能腳軟或者坐得耐」

控方專家、精神科醫生黃以謙為本案撰寫次被告陳彥廷（現年18歲）的醫療報告。他表示，次被告接受警誡會面時，能即時回答警員問題，並提供連貫答案，看來沒有驚恐症發作的徵狀。對於次被告一度步履不穩，他認為和驚恐症無關，「如果有人評論話同驚恐症有關，我覺得有點過分」。

對於辯方專家、精神科醫生黃宗顯在報告稱，次被告在警方調查期間，驚恐症發作近兩小時，黃以謙表示病發兩小時是極罕有情况，而且次被告在錄影會面表現安穩，看來沒有重大精神問題。

辯方質疑黃以謙沒有與次被告的家人會面，無法蒐集足夠資料。黃以謙反駁稱，專家證人的職責和偵探不同，不會幫某一方索取資料，「而且如果我要求見次被告屋企人，我唔可以否定佢因為親情關係，有意無意咁偏幫次被告」，所以他沒有約見家屬。控辯雙方已傳召所有證人，審訊周四（7日）續。

【案件編號：HCCC 322/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 有意圖而傷人罪 誤殺罪 上水掟磚案 反修例事件

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