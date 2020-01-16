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港聞二

35大狀涉收612基金支票 大律師公會促解釋

【明報專訊】警方國安處早前拘捕「612人道支援基金」的5名信託人，並指有律師和大律師提供法律服務時，涉嫌專業失當，已向大律師公會投訴。據了解，公會近期向部分曾涉612基金資助案件的大律師發信，要求大律師回應為何直接收取612基金的支票，以及有否聲稱以義務形式代表被告等。據本報了解，公會要求當事人14天內回覆指稱投訴，並提交文件證明。此外，為確保調查程序對各方公平，大律師公會主席杜淦堃親自參與處理。

杜淦堃：按程序處理

律師會：操守調查保密

大律師公會主席杜淦堃接受查詢時不予置評，表示會根據既定程序處理。律師會會長陳澤銘則向本報表示，由於所有專業操守調查均屬保密，律師會不會評論個別個案，特別是正被警方調查或已進入司法程序的案件。

綜合消息人士表示，警方國安處調查612基金案件時檢取一批文件，發現約35名執業年資5年以下的年輕大律師，疑無經過委聘的律師行，直接收到612基金簽發的支票。國安處將相關文件交予大律師公會後，公會向數十名大律師發信，要求回應涉及義務接案和收取支票等指控。

另問有否聲稱義務接案

據本報了解，公會要求當事人14天內回覆指稱投訴，並提交文件證明。此外，為確保調查程序對各方公平，杜淦堃親自參與處理。根據程序，大律師公會執委會有權將投訴轉介大律師紀律審裁組研訊；消息人士稱目前言之尚早。

本港執業大律師受《行為守則》（Bar Code）規管，根據守則第7.8（b）條，除非按照律政司或當值律師服務處的指示出庭，或事先獲得大律師公會的書面許可，否則大律師在任何情况下，只能接受獲委聘的律師事務所或其他公司，以支票或銀行轉帳方式支付其專業費用；任何情况下，大律師都不得接受以現金支付其專業費用。

（反修例風暴）

相關字詞﹕律師會 大律師公會 大律師 612人道支援基金 反修例事件

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