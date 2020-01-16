認暴動襲警 「12港人」李子賢囚3年半 官斥磚打警頭「兇殘」 攜望遠鏡證「有備而來」

辯方引述案例稱良好品格可減刑

官指「大眾應有處世之道」拒絕

辯方求情稱，報稱測量員的李子賢（31歲）還押期間無浪費時間，在獄中完成中文大學人格心理學的遙距課程，引述同案被告黎曉曈案例稱，法庭因其良好品格，給予進一步刑期扣減，而本案被告同樣有良好品格，冀法庭加以考慮。

控方案情指稱，警方事前無接獲任何通知指案發當天有遊行活動，下午近4時，有200至300黑衣人在夏愨道堵路，再在金鐘道與警方對峙約半小時後，約500名示威者開始向政總投擲汽油彈，擊中水馬引起火種，部分人以巨石橡筋作投射器將磚頭等掟向政總，警方警告不果，發射催淚彈、以水炮車發射藍色染劑。

官：未證率眾犯案 惟需考慮群體行為

雙方下午5時再對峙，約100至200人在紅棉路重新集結，在警方施放催淚彈下後退至金鐘道，向警方投擲汽油彈及照雷射光。警方展開掃蕩，當警員6117由禮樂街衝出金鐘道時，他見李子賢迎面跑來，捉着其左手，阻止他逃跑不果，再一次捉其手，此時李子賢右手持磚，向6117頭部「連打4下」，隨即被捕，被搜出封箱膠紙、49條索帶、6支長約38厘米的鐵枝、金屬層架等。戴頭盔的6117感輕微頭暈，並無就醫。

稱金鐘「高級寫字樓集中地」

行為嚴重影響港國際聲譽

法官鄭紀航判刑時指出，雖案發當天為周日，但金鐘一帶為高級寫字樓和金融商業中心的集中地，行為已嚴重影響香港治安良好的國際聲譽。被告被捕時身穿黑衣，戴上頸面罩，其身上管有的物品均可供設架路障，其中望遠鏡更可看到警方及示威者在現場的情况及形勢，可見他是有備而來。鄭續稱，即使無證據顯示被告曾帶領他人犯案，惟上訴庭已表明判刑時需考慮整個群體的行為。

鄭紀航表示，在同案被告黎曉曈一案中，法庭以監禁4年9個月作為暴動罪量刑起點，基於一致性，本案會採納同樣起點。襲警罪而言，法官強調不能縱容此等行為，以保障警員安全，須判處阻嚇刑罰。

【案件編號：DCCC 294/20】

（反修例風暴）