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3歲以下研准接種 劉宇隆料科興較快獲批

【明報專訊】本港現時3歲以下兒童未能接種新冠疫苗，醫務衛生局長盧寵茂昨日表示，正與專家委員會研究，冀在不久將來可為3歲以下幼童接種，提供更好保護。新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆建議調低接種門檻至6個月大，並相信科興疫苗會較快獲批。

劉倡降門檻至6月大

本港目前就科興疫苗及復必泰疫苗的接種年齡下限分別為3歲及5歲。盧寵茂昨在醫衛局網頁發布手記，提及第五波疫情期間有7名未滿11歲的兒童死於新冠，最年幼僅11個月大，並引述港大研究稱，染疫住院的1144名11歲以下兒童中，入住兒童深切治療部及死亡率分別為1.8%及0.2%，腦神經併發症如腦炎風險更達15%，較季節性流感高，亦有其他後遺症。

政府：未收到藥廠申改適用年齡

盧寵茂透露政府正與專家委員會研究，冀在不久將來能為3歲以下幼童接種新冠疫苗，並強調本港目前須堅持「更精準疫情防控」，減少社區感染，「萬萬不能躺平與病毒共存」。政府發言人回覆本報查詢時表示，現時並未收到兩間藥廠就復必泰或科興疫苗更改適用年齡的申請。

劉：難自行抽取適當劑量

　 兒童復必泰需藥廠提供

劉宇隆向本報表示，專家委員會未商議調低兩款新冠疫苗接種的年齡門檻，但相信由局長牽頭聯絡藥廠可加快「成事」，形容是向正確方向踏出一步。劉提到，南非早前研究6個月大至3歲幼童接種科興疫苗的效果，接種劑量與成人相同，初步發現有效預防重症及死亡，他相信較易獲批。

至於復必泰疫苗，劉宇隆稱美國上月已批准6個月大幼兒接種，惟5歲以下兒童的劑量為成人十分之一，需靠藥廠提供兒童版疫苗，較難由藥劑師自行從成人版抽取適當劑量，故即使獲批調低年齡門檻，局方亦需另向藥廠採購兒童版疫苗。

（新冠疫情）

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