英華書院23染疫 4班停課單日最多 近7天日均2000宗 張竹君：比兩周前「翻咗一番」要警覺

英華另有7宗涉6班 關連待查

昨日學校呈報268名學生及53名教職員染疫，分別來自243間學校，6間學校有班別須暫停面授課堂一周，包括英華書院4個班別。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，英華近兩日有23人染疫，3A及2E班各有5人染疫、4C及2D班各有3人染疫，4班均須停課，另有7宗分別來自6個班別。張指，防護中心昨日才得悉英華情况，正調查出現個案的班別是否有關連，例如是否同層或有否共同活動；其餘個案較分散，故暫只建議4班停課。

校長：本周考試 學生留校時間縮

英華書院校長陳狄安向本報表示，23名染疫學生最後上課日均為上周四，該校之前無個案，由於周一（4日）踏入考試周，上周已暫停所有課外活動，故暫未掌握不同班別的染疫學生有何關係；而須停課的4班共涉3個年級，除中二兩班在同一樓層，其餘班別皆屬不同層。陳續稱，考試期間學生留校時間將縮短，認為有助避免出現更多個案，校方另會在每節考試之間加強消毒。

本港另增8宗疑屬變異病毒株Omicron BA.4或BA.5個案，涉馬頭涌官立小學，當局早前公布該校6C班有師生染疫須停課，4C班亦有一名學生染疫；張竹君指出，該4C班學生亦初步懷疑涉BA.4或BA.5，惟應與6C班無關，而該學生最後於6月30日上學，4C班暫未有其他個案。上述8宗包括3宗源頭不明，其中一人為機艙清潔員，居元朗十八鄉大旗嶺，疑與輸入個案相關，其餘兩宗分別居於北角丹拿道友福園及馬鞍山海濤居3座。

張稱變種現升勢 或致二次感染

張竹君提到，過去7日均有約2000宗本地個案，對比約兩周前約1000宗的水平「翻咗一番」，指個案正增加，按現時走勢疫情或會再升；變異病毒株個案同樣有上升趨勢，雖然相關個案佔整體個案比例低，但根據外國經驗，其傳播性強，有可能造成曾染疫者二次感染，籲市民保持警覺，如有不適及早求醫及檢測。

梁子超：若找不到傳播途徑應全校停課

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，英華書院多班出現個案，校內很大可能已出現傳播，料其他班別另有個案與停課班別相關，視乎當局調查能否找到傳播途徑，例如涉及特定興趣小組或活動等，以針對安排參與活動的學生檢疫；若未能找出傳播途徑，全校停課7天會較穩妥，避免校內出現持續傳播。

另外，醫管局總行政經理關慧敏表示，一名70歲男病人原留醫東華三院黃大仙醫院，因病房工程改到香港佛教醫院留醫，昨日證實感染，同病房3名員工先後染疫，全部人情况穩定，院方正調查個案之間關連，該病房已停收新症，病人已轉回黃大仙醫院。

明報記者

（新冠疫情）