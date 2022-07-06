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稱港府效率數一數二 李家超：公僕表現、市民期望或有落差

【明報專訊】新一屆政府昨日開首次行政會議，特首李家超會前與新一屆行政會議非官守成員見記者。記者會上他兩度被問到對公務員薪酬調整幅度的看法，當時未公布方案，李家超沒有直接回應，並稱不會透露行會討論項目。他說團隊精神最重要角色是領袖，若領導官員在問題出現時主動介入，在統籌、方向和權責方面做好一點，當公務員盡心盡力地辦事時，便會達到預期效果。

稱團隊精神最重要角色是領袖 若同事做不到 應提供協助

李家超昨與行會成員合照後，與行會召集人葉劉淑儀一同見記者。二人先後擔任過保安局長，李家超稱讚葉太的行政、從政經驗豐富，熟悉政府運作，也非常關心社會事務，深信由她履行召集人的職責會很有成效。

葉劉淑儀發言時強調，16名非官守成員非常團結，並承諾未來5年會盡能力向特首提出最佳意見，配合特首的工作。

被問到是否認同高級公務員應該按建議加薪7%、是否應為公務員設更清晰的賞罰制度時，李家超指公務員的表現與政府的效率直接掛鈎，並引報告指近幾年港府的效率被排在第一或第二。他又提到公務員一些表現或與市民期望有落差，須看看原因，包括是否因程序繁瑣、資源不足，或部門之間的配合等，強調團隊精神中最重要的角色是領袖。他期望公務員的努力可體現在工作上，若個別公務員的能力做不到，便應提供協助，若涉程序處理，公務員制度也有適當處理方法。

至於房屋問題，李家超重申非常重視，但他不是「口號式」的特首，會以務實態度處理問題，向大眾說明問題所在，強調政府的態度是勇於面對問題，嘗試解決。

問到《基本法》23條立法時間表，李家超僅稱會盡早立法，但同時要考慮有關立法是否真的可以處理可估計、最嚴重的國家安全風險，不希望立法後再有修改，故需做全面的法律研究，包括參考近期不同國家的相關做法。

相關字詞﹕23條立法 公務員薪酬調整 葉劉淑儀 李家超 行政會議

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