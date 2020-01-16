公務員罕有劃一加薪2.5% 略高通脹 未跟薪趨 葉劉稱「政治決定」 工會批未考慮兩年凍薪

曾批薪趨脫離現實 總商會稱加幅合理

公務員團體及商界對加幅反應兩極。多個公務員團體批評未考慮公務員連續兩年凍薪，質疑綜合幅度未能追上通脹。華員會會長利葵燕說問責官員薪酬可追回通脹，但公務員則不能，反建議上調至4%至5.3%。有不願具名的公務員團體代表質疑加幅是行會政治決定，本身缺理據。早前批評薪趨調查結果脫離現實的香港總商會稱加幅合理，指目前建議加幅可暫時紓緩企業的人力成本壓力。

香港政策研究所高級研究員林緻茵分析，上屆政府臨時抽起加薪議程，新政府即拍板可免再拖延，一方面要參考社會意見，也避免對需要參考政府加幅的商界造成太多不確定情况。

局方今晤職方代表 冀本月上財會

薪酬趨勢調查委員會5月確認，高級公務員薪酬趨勢淨指標達7.26%，中及低級公務員分別為4.55%及2.04%。現屆行會昨首次開會後通過加薪建議，公務員劃一建議加薪2.5%，較接近趨勢調查的下限。局方今與4個公務員中央評議會職方代表會面，然後會再提交行會拍板，爭取本月提交立法會財委會審議。

翻查資料，5月基本通脹率為1.7%，年初《財政預算案》預測今年整體通脹率與基本通脹率分別為2.1%和2%。

楊何蓓茵：多因素考慮 今年經濟特別

楊何蓓茵昨解釋，經過考慮經濟情况、政府維持赤字預算、國際地緣政治環境，及3個薪酬趨勢淨指標為正數等多個因素後定下加幅，認為公務員應可以理解。

她又指薪酬趨勢結果只是考慮調整公務員薪酬6項因素之一，「不是唯一或必須跟隨的因素」，過去29年趨勢調查中，約10年與最後結果是有較大差異，一般政府在經濟差的年份並無跟隨結果。至於當經濟回暖時會否嘗試追回加幅，她沒正面回應。

華員會利葵燕對加幅表示失望，認為未補回過去兩年凍薪，與現實差距較大，打擊士氣。公務員總工會主席馮傳宗批評加幅嚴重偏離薪趨調查淨指標，也有向商界傾斜之嫌，認為不能令人信服。高級公務員協會主席李方沖昨說不會回應。

郭偉強：與勞界期望有差距 好過凍薪

立法會公務員及資助機構員工事務委員會主席、工聯會議員郭偉強說，政府面對高級公務員加幅爭議，做了一定平衡工作，但認為最終劃一2.5%幅度與勞工界期望有一定差距，惟「有得加好過再凍薪」。

廠商會會長史立德預料，商界會朝着公務員加薪幅度考慮員工加薪，但幅度要視乎行業，相信個別行業如資訊科技界，加薪幅度或高於3%。他又指即使過去兩年有新冠疫情，經營環境較差，仍有企業為挽留員工而加薪。總商會歡迎政府決定，認為面對艱難的營商環境，有關加幅屬合理水平，並樂見政府充分考慮到當前經營環境充滿挑戰，經濟前景並不明朗。

政府有193,923個公務員編制職位（2021年3月），2020/21年度公務員薪酬開支1405億元，佔經營開支19.54%。

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