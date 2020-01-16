【Emily】旅局推20萬份「限量獎賞」谷消費 二五折歎燒肉餐 首批優惠券下周四發放

逾200景點、商戶參加

旅發局話，今次活動有200多個景點同商戶參加，涵蓋食肆、時裝美容及主題樂園等，有約20萬份「限量獎賞」。為讓更多市民參與，每個登記帳戶每次最多只可以同時儲存3份限量獎賞，一經加入「錢包」就唔可以刪除，若想領取更多限量獎賞，需先兌換已儲存嘅限量獎賞，就可騰出「錢包」位置再領取；獎賞活動另有不設領取上限嘅精選優惠供市民下載。

最多同時儲存3份「限量獎賞」

獎賞活動下周起分批推出，首批喺下周四（14日）中午12時，之後每隔兩星期推出新一批「限量獎賞」，第二至第四批分別於7月28日、8月11日、8月25日推出，每批涉不同商戶。

市民領取獎賞前需先上旅發局網站（www.discoverhongkong.com）登記，每個電話號碼只可登記一個帳戶。