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2022年7月6日星期三
港聞二
公務員罕有劃一加薪2.5% 略高通脹 未跟薪趨 葉劉稱「政治決定」 工會批未考慮兩年凍薪
稱港府效率數一數二 李家超：公僕表現、市民期望或有落差
公務員局：正籌辦習講話精神座談會
政府倡修例 餵野豬可囚一年 野生動物禁餵區擴全港 野豬關注組促撤殺豬令
料不涉餵流浪貓狗 民主黨促明確豁免
回信立會 列答問會討論範疇 李家超稱其他問題無任歡迎
科學館周五起免費「尋龍」 今可預約
海關上月破241私煙案拘88人 市值8000萬
英華書院23染疫 4班停課單日最多 近7天日均2000宗 張竹君：比兩周前「翻咗一番」要警覺
3歲以下研准接種 劉宇隆料科興較快獲批
李家超冀開放便客 着盧寵茂處理疫監
明知染疫光顧「藍店」 男子囚1年 官斥卑劣
不滿防疫措施 售貨員煽惑集會慢駛囚半年
衛署與藥廠洽購疫苗防猴痘 未擬全民接種
擬准政府代舊樓做消防工程 事後追款另加兩成附加費
料兩三年後資金缺口150億 市建局擬借貸
高院收粉末包裹 警料為蛋白粉
黑幫男遭兩匪斬傷劫70萬財物
認暴動襲警 「12港人」李子賢囚3年半 官斥磚打警頭「兇殘」 攜望遠鏡證「有備而來」
35大狀涉收612基金支票 大律師公會促解釋
掟磚案控方精神科醫生：被告警誡會面從容 不見驚恐症徵狀
民研：為國民身分自豪比率 2009年以來最高
顧身也顧心 東華病房助理膺醫局傑出員工
婦服私醫甲亢藥後亡 公院醫生：副作用「執業醫生均應了解」
大灣區GBA新聞：前海推「深港+」 一App解決衣食住行 服務8類用戶 租屋租儀器查詢政策
大灣區GBA新聞：前海推「惠港九實事」 聘800港澳青年
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【Emily】半年仲未選到副主席 大埔區議會三度流會
【Emily】「繼往創未來」展覽 4展區看城市規劃
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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