大灣區GBA新聞：前海推「惠港九實事」 聘800港澳青年

即將啟用的前海深港青年夢工場北區，香港青年創業空間將拓展至13.9萬平方米，並有產業集聚中心、創業加速中心、成果轉化中心、文化體驗中心和港味活力街區「四中心一街區」，提供全方位創業服務。香港大學將支持在前海打造香港青年創業學院、建設香港大學大灣區金融科技研究院、建設香港大學（深圳）高等法律研究院等。

據廣東省公布數據，自《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》印發以來，深圳制定203項具體實施方案。另據前海統計，目前區內累計註冊港資企業繼續維持在1.19萬間左右；截至今年5月底，前海深港青年夢工場累計孵化團隊591間，其中港澳台及國際團隊368間，累計融資29億元人民幣。