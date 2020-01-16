大灣區GBA新聞：前海推「惠港九實事」 聘800港澳青年

【明報專訊】深圳前海在香港回歸25周年前夕宣布「惠港九件實事」，除了將部分「人才房」專門只租予港澳人才之外，其餘8件事包括啟動「前海粵港澳台青年創新創業大賽」、舉辦港人港企系列政策宣講活動、港澳律師事務所租金優惠、由大型醫院舉辦網上港式診療服務等。另外還有「前海港澳青年招聘計劃」，提供800個港澳青年職位空缺，參與該招聘計劃的包括了騰訊、德勤、順豐泰森、Insta360、OPPO等逾百家前海企業，招聘資訊會發放在港澳大專院校、境內外招聘網站。
即將啟用的前海深港青年夢工場北區，香港青年創業空間將拓展至13.9萬平方米，並有產業集聚中心、創業加速中心、成果轉化中心、文化體驗中心和港味活力街區「四中心一街區」，提供全方位創業服務。香港大學將支持在前海打造香港青年創業學院、建設香港大學大灣區金融科技研究院、建設香港大學（深圳）高等法律研究院等。
據廣東省公布數據，自《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》印發以來，深圳制定203項具體實施方案。另據前海統計，目前區內累計註冊港資企業繼續維持在1.19萬間左右；截至今年5月底，前海深港青年夢工場累計孵化團隊591間，其中港澳台及國際團隊368間，累計融資29億元人民幣。