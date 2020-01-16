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大灣區GBA新聞：前海推「深港+」 一App解決衣食住行 服務8類用戶 租屋租儀器查詢政策

【明報專訊】港人初到內地創業，最頭疼的事莫過於既要快速摸清大大小小各類政策，又要顧及生活上種種細節。深圳市前海區不久前便為此正式推出「深港+」智慧園區管理應用程式，「一站式」解決香港青年和創業團隊在前海「衣食住行」各類具體問題。

明報記者 林迎

「深港+」主要為區內業主、招商、營運、物業、商戶、企業、員工、訪客8類用戶服務，經本報記者測試，「深港+」App先要用內地手機號碼註冊，進入後先選擇自己位於前海的具體所在地點，例如深港青年夢工場、綜合保稅區等，因為不同園區提供的服務略有不同。App中的部分服務要求使用者通過認證，確認身分是區內企業員工才可使用。以選擇「前海深港青年夢工場中區」為例，首頁就有「了解夢工場」、「入駐夢工場」連結，使用者可直接透過該功能了解入駐夢工場創業的條件、收費標準，下載申請表填寫並上傳。

認證後可繳停車費申請通行

在「產業服務」分類中，「深港+」App為用戶提供政策查詢功能，在這裏可以找到從中央到廣東省、深圳市、南山區乃至港澳的政策文件。透過該App還可以前往深圳大型科學儀器共享平台，並於網上預約使用電子顯微鏡、水文測量儀等大型共享儀器。如果是創業「初哥」，App中亦有提供「創業學院」的介紹和電話，還有工商註冊、知識產權、市場推廣、人才招聘等簡介及聯絡人電話。

生活方面的功能則需要更多認證才可使用，包括「通行門禁」、「停車繳費」、「我要報修」等功能，「車位查詢」可即時顯示停車場空位，餐飲服務則會顯示區內食堂的餐牌；另外App內置高德地圖為用戶提供導航。

可預約睇樓 提供線上360度全景畫面

「深港+」亦提供「人才住房」服務，包括「預約睇樓」功能，就算未能親身前往，仍可透過360度全景畫面先睹為快。前海有為合資格者提供配租公寓，視乎面積大小和位置，月租由1000至5000元（人民幣，下同）不等，價格為同區租金的三分之一；而目前全區有超過4000個「人才房」單位，首次租約不超過兩年，可以續期一次，總租期不超過4年。最近前海還啟動「2022年前海人才住房面向香港人才配租」計劃，把當中400個「人才房」單位租予港澳台人才，申請人可以用個人或家庭名義申請，如果申請多於400個則會抽籤。

「深港+」智慧園區管理應用程式由前海服務集團開發，前海合作區黨工委委員、前海管理局副局長袁富勇早前於發布會上表示，前海服務集團通過「深港+」平台，全面提升園區運營的服務效率、服務品質和精細化管理水平，得到了港籍青年、港澳和國際創業團隊認可；前海服務集團黨委副書記、總經理許文運則透露，截至今年5月底，平台已累計上線項目超過30個，註冊企業用戶超過400間，活躍用戶超過2.5萬名。

有入駐前海青年夢工場的創業青年吳先生表示，透過App可處理訪客門禁授權、物業報修、場地預定、查看電子帳單、線上繳費等情况，還可以報名預約園區舉辦的各種創業輔導活動，十分便利。深港青年夢工場中區物業陳經理則稱，「深港+」令物業服務實現全流程線上管理，例如可隨時對報修請求派單、接單，增加效率，客戶滿意度也有提升。

部分資訊更新慢 資料停留去年

不過該App仍有進一步改善之處，例如「最新活動」資訊更新緩慢，部分資料還停留在去年11月，最及時的資料也是半個月前，此外，像是「前海創賽」的資料更停留在2020年。另一方面，由於封關，App內的跨境巴士和港珠澳船票功能暫時無法使用。

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