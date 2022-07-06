港聞

港聞二

高院收粉末包裹 警料為蛋白粉

【明報專訊】位於金鐘的高等法院昨晚6時許接獲可疑包裹，內有白色粉末，警方爆炸品處理課奉召到場處理。現場消息稱，包裹寄給高院2樓一名聆案官書記。警方經調查後，初步相信粉末為蛋白粉。

司法機構回應稱，事件已交警方處理，不作評論；任何企圖向法官施以不當壓力的行為，均違反法治。司法機構會繼續關注及不時檢視保安措施，以確保法官及所有法庭使用者的安全。

警方表示，昨接獲高院保安報案，指有人收到一個可疑包裹，內有一個裝有白色粉末的罐。警員接報到場，經爆炸品處理課人員檢查後，相信粉末為蛋白粉，沒有危險成分，已檢走作進一步檢驗，案件列作「求警協助」，交中區警區刑事調查隊第五隊跟進。事件中無人受傷，毋須疏散。

林定國:絕不姑息恐嚇法庭行為

大律師公會及律師會譴責

律政司長林定國發聲明稱非常關注事件，絕不姑息任何恐嚇或暴力的非法及藐視法庭行為，特區政府必定嚴肅跟進，將不法之徒繩之於法。大律師公會主席杜淦堃表示強烈譴責有關嚴重破壞法治的行為，任何人透過暴力或威嚇手段，企圖攻擊司法機構，均是文明法治社會不能接受或容忍的行為。香港律師會會長陳澤銘嚴正譴責一切恐嚇司法機構的行為，認為事件威脅法治和司法獨立等核心價值。

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