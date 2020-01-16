料兩三年後資金缺口150億 市建局擬借貸

市建局未來5年將推出10個重建項目，包括油旺研究範圍內難度較高的項目，合共提供約13,400伙單位，連同已開展並將要收購的重建項目，料帶來1200億元財務承擔；市建局現有270億元現金流，料2至3年後將出現150億元資金缺口。

韋志成料可借400億

周松崗表示，企業出現資金缺口屬正常，不會害怕借錢，甚至可借多於150億元；市建局會先用盡借貸能力，其後考慮其他融資安排，包括發債。若政府要求市建局承擔更多工作，才會考慮要求政府注資。

韋志成表示，根據財務顧問評估，市建局現有逾500億元淨資產，料可借貸400多億元，並認為現時已是合適的借貸時機，未來會做準備工作。

指首置盤每呎蝕逾萬 需量力而為

對於市建局未來會否增建「首置上車盤」和興建公營房屋，周松崗表示市建局的角色是市區更新，非執行政府房策，而市建局發展首置盤時涉及收地成本，每平方呎需虧損逾萬元，市建局需量力而為。他又說，興建公屋由房委會負責。

有意見批評九龍城「龍城」區重建涉及大量樓齡低和樓宇狀况「尚可」或「良好」的大廈，韋志成稱重建範圍內有數十幢樓屬「One house」（一所房屋）地契，限制重建後高度，沒有重建潛力，若暫時保留較新樓宇，日後老化時重建難度亦大，故有較新的樓宇亦納入重建範圍。