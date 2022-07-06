港聞

港聞二

擬准政府代舊樓做消防工程 事後追款另加兩成附加費

【明報專訊】保安局建議修訂《消防安全（建築物）條例》，由消防處和屋宇署代未能符合條例要求的舊樓辦理工程，以提升防火保障，估計涉及200至400幢樓，每年可完成約60幢。當局建議完成代辦工程後，向業主收取工程費及兩成附加費，保安局長鄧炳強解釋是為免有人濫用制度。公眾諮詢昨日展開，為期10周，草案最遲明年初提交立法會。

政府有資助 料每戶付一兩萬

保安局昨向立法會保安事務委員會提交諮詢文件，建議參考屋宇署《建築物條例》機制，執行當局完成代辦工程後，向業主收取相關工程費用及工程費兩成作附加費，並向老弱、殘疾，或有實際困難遵從指示的業主減免附加費。鄧炳強稱做改善工程是業主責任，收取附加費是「避免有些人要去做，自己又唔去做，等政府同佢做」。因應個別樓宇受建築結構或空間所限，局方已推出便利措施，例如放寬大部分4至6層樓宇消防水缸的容量，由2000公升降低至500公升等。

市建局樓宇復修促進服務將協助招標。保安局建議由消防處和屋宇署的諮詢委員會，為未有業主立案法團的樓宇提出工程方案。諮詢文件提及，容許合資格或無法成立法團的業主申請「消防安全改善工程資助計劃」，支付附加費以外的部分工程費。相關計劃先後獲注資55億元，預計可惠及約6000至6500幢樓宇，保安局相信餘額足夠資助代辦工程涉及的樓宇數目。扣除各項政府資助後，鄧炳強估計每個業主只需額外支付約1萬至2萬元，政府針對「壞帳」會在土地註冊處登記第一押記，業主日後轉售樓宇前須支付餘款。

另擬提高違消防安全指示罰款

截至今年5月底，消防處和屋宇署已完成巡查約10,200幢目標樓宇，發出逾31.6萬張消防安全指示，其中約六成有待遵辦或跟進，大部分涉及未成立法團的樓宇。保安局又建議調升罰則，將不遵從消防安全指示由最高罰款2.5萬元提高至10萬元，而不符合消防安全令的最高罰款由5萬元提高至20萬元。

相關字詞﹕消防安全建築物條例 鄧炳強 保安局

上 / 下一篇新聞

公務員罕有劃一加薪2.5% 略高通脹 未跟薪趨 葉劉稱「政治決定」 工會批未考慮兩年凍薪
公務員罕有劃一加薪2.5% 略高通脹 未跟薪趨 葉劉稱「政治決定」 工會批未考慮兩年凍薪
稱港府效率數一數二 李家超：公僕表現、市民期望或有落差
稱港府效率數一數二 李家超：公僕表現、市民期望或有落差
公務員局：正籌辦習講話精神座談會
公務員局：正籌辦習講話精神座談會
政府倡修例 餵野豬可囚一年 野生動物禁餵區擴全港 野豬關注組促撤殺豬令
政府倡修例 餵野豬可囚一年 野生動物禁餵區擴全港 野豬關注組促撤殺豬令
料不涉餵流浪貓狗 民主黨促明確豁免
料不涉餵流浪貓狗 民主黨促明確豁免
回信立會 列答問會討論範疇 李家超稱其他問題無任歡迎
回信立會 列答問會討論範疇 李家超稱其他問題無任歡迎
科學館周五起免費「尋龍」 今可預約
科學館周五起免費「尋龍」 今可預約
海關上月破241私煙案拘88人 市值8000萬
海關上月破241私煙案拘88人 市值8000萬
英華書院23染疫 4班停課單日最多 近7天日均2000宗 張竹君：比兩周前「翻咗一番」要警覺
英華書院23染疫 4班停課單日最多 近7天日均2000宗 張竹君：比兩周前「翻咗一番」要警覺
3歲以下研准接種 劉宇隆料科興較快獲批
3歲以下研准接種 劉宇隆料科興較快獲批
李家超冀開放便客 着盧寵茂處理疫監
李家超冀開放便客 着盧寵茂處理疫監
明知染疫光顧「藍店」 男子囚1年 官斥卑劣
明知染疫光顧「藍店」 男子囚1年 官斥卑劣
不滿防疫措施 售貨員煽惑集會慢駛囚半年
不滿防疫措施 售貨員煽惑集會慢駛囚半年
衛署與藥廠洽購疫苗防猴痘 未擬全民接種
衛署與藥廠洽購疫苗防猴痘 未擬全民接種
料兩三年後資金缺口150億 市建局擬借貸
料兩三年後資金缺口150億 市建局擬借貸
高院收粉末包裹 警料為蛋白粉
高院收粉末包裹 警料為蛋白粉
黑幫男遭兩匪斬傷劫70萬財物
黑幫男遭兩匪斬傷劫70萬財物
認暴動襲警 「12港人」李子賢囚3年半 官斥磚打警頭「兇殘」 攜望遠鏡證「有備而來」
認暴動襲警 「12港人」李子賢囚3年半 官斥磚打警頭「兇殘」 攜望遠鏡證「有備而來」
35大狀涉收612基金支票 大律師公會促解釋
35大狀涉收612基金支票 大律師公會促解釋
掟磚案控方精神科醫生：被告警誡會面從容 不見驚恐症徵狀
掟磚案控方精神科醫生：被告警誡會面從容 不見驚恐症徵狀
民研：為國民身分自豪比率 2009年以來最高
民研：為國民身分自豪比率 2009年以來最高
顧身也顧心 東華病房助理膺醫局傑出員工
顧身也顧心 東華病房助理膺醫局傑出員工
婦服私醫甲亢藥後亡 公院醫生：副作用「執業醫生均應了解」
婦服私醫甲亢藥後亡 公院醫生：副作用「執業醫生均應了解」
大灣區GBA新聞：前海推「深港+」 一App解決衣食住行 服務8類用戶 租屋租儀器查詢政策
大灣區GBA新聞：前海推「深港+」 一App解決衣食住行 服務8類用戶 租屋租儀器查詢政策
大灣區GBA新聞：前海推「惠港九實事」 聘800港澳青年
大灣區GBA新聞：前海推「惠港九實事」 聘800港澳青年
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】旅局推20萬份「限量獎賞」谷消費 二五折歎燒肉餐 首批優惠券下周四發放
【Emily】旅局推20萬份「限量獎賞」谷消費 二五折歎燒肉餐 首批優惠券下周四發放
【Emily】工展會擬12．4開鑼
【Emily】工展會擬12．4開鑼
【Emily】交通燈試驗「紅光照地」 提醒路人勿亂過
【Emily】交通燈試驗「紅光照地」 提醒路人勿亂過
【Emily】黨慶酒會笠高帽 李家超感謝民記育才
【Emily】黨慶酒會笠高帽 李家超感謝民記育才
【Emily】半年仲未選到副主席 大埔區議會三度流會
【Emily】半年仲未選到副主席 大埔區議會三度流會
【Emily】「繼往創未來」展覽 4展區看城市規劃
【Emily】「繼往創未來」展覽 4展區看城市規劃