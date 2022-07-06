明知染疫光顧「藍店」 男子囚1年 官斥卑劣

根據法例第599A章《預防及控制疾病規例》，上述罪行最高可判罰款1萬元及監禁6個月，過去曾有兩名確診者擅離醫院，分別被判囚14日及4個月，本案為該罪判刑最重的一宗。

辯方求情稱，被告林顯揚（28歲）沒刑事紀錄，與母親及姨姨關係密切，又遞上多封被告前同事、上司的求請信；被告明白行為幼稚，願服刑後做防疫義工，回饋社會。

對於案中5項控罪於餐廳發生，餘下則發生在乘車前往及離開餐廳時，辯方認為應視為同一事件，更提出1815年英國天花疫症案例。梁官反駁該案例年代久遠，並不適用，又稱現時再發生疫症「大家已經好艱難」，被告不但沒盡公民責任，更火上加油。

官斥沒盡公民責任 針對涉案餐廳

梁官斥責被告並非「肚餓落街食嘢咁簡單」，而是針對光顧涉案餐廳，行為卑劣，他已從快速測試得知自己染疫，不接納他因等候核酸檢測結果不安而犯案；考慮到被告在網上發帖會造成廣泛影響，原應判囚15個月，不過因被告配合警方交出手機密碼以查閱八達通紀錄，加上過往紀錄良好等，最終判處監禁12個月。

警方網罪科科技罪案組高級督察劉震宇表示，部門在監察期間發現被告的帖文，經調查後鎖定被告；他認為判決具阻礙力。

【案件編號：KCCC 628 /22】

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