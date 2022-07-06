科學館周五起免費「尋龍」 今可預約

最完整幼齡標本 胃留「最後晚餐」

傳媒預展及開幕典禮昨舉行，文化體育及旅遊局長楊潤雄昨致辭時稱，展覽創作團隊成員來自香港、德國、瑞士、荷蘭和意大利，反映香港為中外交流理想平台。

8組展品中除了暴龍，其餘7組均首次在港展示，其中三角龍以香港為首站全球展出。陳淑文介紹，異特龍展品為歷來最完整的出土恐龍骨架，以骨塊數目計算，完整度達99%。另外，幼齡蜥腳類恐龍是全球現存最完整的幼齡標本，胃部殘餘魚類碎骨和石頭，反映死前曾享用「最後晚餐」。

與龍同眠 可陪子女睡恐龍腳下

展覽運用多媒體投影技術，令市民如置身恐龍生活時期。科學館8月將舉辦「與龍同眠」留宿活動，家長和子女有機會在閉館後的預設位置，「睡在恐龍腳下」。陳淑文表示，邀請30個家庭參與，每家庭限1名成人與1名9至12歲小童，周五開放網上預約。

受新冠疫情影響，陳淑文稱不少世界巡迴展覽取消，曾擔心來不及製作部分展櫃及展台，籌備時在運輸、安裝等均遇挑戰。

市民今日（6日）凌晨起可在網上預約未來7天入場時段（網址見表），每段限750人，費用全免。參觀者可憑二維碼進入展館。陳淑文稱，展覽開放後或會調節各時段入場人數，並預留名額予學校和長者機構。