回信立會 列答問會討論範疇 李家超稱其他問題無任歡迎

行政署：無意限制提問

梁君彥：恆常做法 非矮化立會

另外，國家主席習近平在今年七一回歸日發表重要講話，梁君彥稱已批准內會主席李慧琼提出的休會待續議案，今日在會上討論有關講話內容。

傳媒昨日報道行政署指出李家超希望議員在答問會集中討論「市民關注的範疇」，有議員質疑做法。行政署昨早再去信立法會，澄清提出希望聚焦討論的範疇，是回覆立法會秘書處的問題，無意限制議員提問。李家超昨也強調，行政署是回答立法會秘書處的查問，「如果（立法會秘書處）唔問，我們係唔會有答案」，他說回覆時考慮到國家主席習近平的講話，社會十分重視，認為應討論，「其他問題天南地北無任歡迎，這是立法會議員權利」。

梁君彥引述《內務守則》第4（b）段稱，行政當局在答問會上，可向議員提出所交流的特定事項，以便聚焦討論社會共同關注的問題，而上屆政府回覆是沒有限制。梁君彥稱，李家超提出的範疇是市民關注，強調不代表議員提問有設限，他不會限制議員提問範疇。

狄志遠指損形象礙質詢

田北辰盼答問有新意

立法會社福界議員狄志遠認為，預訂提問範疇的安排不合適，亦會影響特首形象，他說若日後政府或官員是在指定範圍答問，將影響發言及質詢空間。實政圓桌立法會議員田北辰認為，過往政府沒有設定指定範疇，反而有可能閃避議員提問，今次政府列出提問範疇，理應是今屆政府的重點，因此期望政府回應得更具體、更有新意，若李家超的回應未有突破，新政府的對外觀感肯定負面。九龍中議員楊永杰有意在會上提出黃大仙區沒有急症服務的問題，他說不會因政府列出提問範疇而改變問題，亦相信李家超會歡迎其他問題。

家人染疫 陳凱欣7天不赴立會

立法會議員陳凱欣表示，一名同住家人核酸檢測陽性，周一晚她做核酸檢測，昨晚結果陰性；考慮相關風險，加上照顧家人，會按防疫要求居家隔離，未來7天不回立法會，也不會出席公開活動，並已向立法會秘書處報告。