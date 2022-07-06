政府倡修例 餵野豬可囚一年 野生動物禁餵區擴全港 野豬關注組促撤殺豬令

倘認為判刑過輕 會提覆核

政府昨向立法會提交文件，建議修訂《野生動物保護條例》，將目前野生動物禁餵區的範圍，即主要為郊外地區以控制餵飼野猴的地點（包括金山、獅子山及城門郊野公園等）擴至全港。日後無論任何地方，餵野豬都可能被檢控；政府亦建議將禁餵區餵動物的最高罰則，由罰款1萬元提高至10萬元及監禁1年，增加阻嚇。若政府認為法庭判刑過輕，亦會考慮提出覆核。

另外，政府亦會引入在禁餵區內違例餵野生動物的定額罰款，建議金額為5000元，比現時弄污公眾地方定額罰款1500元為高。

當局：集中滋擾最嚴重地點執法

環境及生態局解釋，曾考慮只將禁餵區擴展至餵飼黑點，但考慮到餵飼者可能轉移地點餵飼和執法困難，故認為應擴展至全港，並集中資源在受野豬滋擾最嚴重的地點及鄰近範圍執法。

本港去年發生多宗野豬傷人，政府年底改變政策，對市區出現的野豬由捕捉後絕育改為人道毁滅，做法惹起爭議。

至今「人道處理」逾110野豬

政府昨提交文件指出，自去年11月中開始定期捕野豬及「人道處理」，截至今年6月，漁護署已行動逾50次，「人道處理」110多隻在市區及民居附近造成滋擾或對公眾構成潛在危險的野豬。市區曾出現大量野豬的11個主要黑點中，有4個的野豬數目已減至5隻或以下；另5個黑點的野豬數目亦已減至10隻或以下。

出沒滋擾報告減 半年19宗傷人

漁護署稱採取新措施後，野豬出沒或滋擾報告由去年11月的200多宗逐步回落。文件稱，今年2至5月錄得共237宗報告，較去年同期396宗下降；今年首6個月發生19宗野豬傷人個案，當中16宗集中發生在東區柏架山道；漁護署今年1至4月已行動5次捕野豬，共捕獲及「人道處理」8隻野豬，此後再未收到該處野豬傷人報告。

香港野豬關注組幹事黃豪賢表示，不反對漁護署修例，但認為當局應撤回「殺豬令」，以及重推絕育計劃。他解釋，殺豬令推行後，不少市民見野豬被殺而同情野豬，甚至餵飼野豬，認為應加強巡查及執法，以及教育市民停止餵飼。