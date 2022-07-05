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【Emily】疫下從簡 民記30周年酒會「走酒」 推新歌《前進》 鍾鎮濤作曲監製

【明報專訊】今年係民建聯成立30周年，今日（5日）會喺會展舉行慶回歸暨會慶酒會。民建聯副主席陳勇話因應新冠疫情，酒會安排從簡，唔會有酒水供應，亦無籌款同表演環節。另外，民記為會慶出版兩本書《正道—民建聯三十年》同《灣區匯》，並推出新歌《前進》，歌詞內容有「一國兩制正實行／為香港聲音最響」。

民記呢個酒會邀得特首李家超、全國政協副主席梁振英、中聯辦副主任何靖、駐港國安公署局長鄧建偉等擔任嘉賓，陳勇話酒會出席者唔會除口罩，屆時會切蛋糕慶祝、影大合照，並邀請嘉賓向會員頒發獎狀。

李慧琼談軼事 「一號會員」非曾鈺成

除咗酒會，民記推出30周年新歌《前進》，由歌手鍾鎮濤（B哥哥）作曲同監製、盧永強填詞。歌詞提到「一國兩制正實行／為香港聲音最響／民建聯成立共同努力／民主愛國併發揚」、「緊跟祖國／當努力前航」，到時會播放。

另外，民記將為會慶舉行一系列活動，包括7月下旬透過微信小程序舉行會慶有獎問答遊戲、會慶系列講座同論壇等。

民建聯主席李慧琼介紹兩本新書，其中《正道—民建聯三十年》，梳理歷史，亦有唔少黨內軼事，李慧琼分享其中一則小故事「一號會員是誰」，原來一號會員唔係創會主席曾鈺成，因當年商量過後，最終以姓氏筆畫序排列。《灣區匯》就結集咗民建聯粵港澳大灣區發展小組發布嘅建議書同報告，及佢哋喺兩會嘅提案、建議。

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