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2022年7月5日星期二
港聞二
「明天系」創辦人擁加籍 5年前在港被帶返內地 肖建華滬受審 控「非法吸存款」可囚10年
「金融巨鱷」建3萬億帝國 監管風暴下被拆解
瑜伽導師案 無業漢控謀殺還押 死者親友公開信：對不實指摘感痛心
雙程證漢涉殺妻 控方：買餸多果少肉起爭執
文體旅局89字聲明「惋惜」倪匡逝世 日前局長常秘名義282字「痛惜」羅啟銳
小時與母「接力」讀衛斯理 書迷信作品再熱賣
觀塘避風塘料年內可練艇
觀塘建行人橋駁九龍灣啟德 共組「大十字」紓交通擠塞
遭美制裁 千萬捐贈收現金 李家超選舉開支涵點鈔機
行會今討論公務員加薪 消息料高層加幅低於7.26％
政府政黨辦座談 學習「習講話精神」
亞太餐飲結業欠薪 工會收50求助
6人自稱三合會罪成 一人未到庭遭通緝
婦人服甲亢藥後不治 私醫稱不了解副作用
官不信意外觸胸 教師狎兩女生上訴駁回
七人車撼欄翻滾撞貨車 司機輕傷
東九警總更衣室爆竊 涉17儲物櫃部分被撬
兩人認尖沙嘴暴動 一求情稱為救困理大少年
理大突圍案 男生：回校做功課非刻意留守 稱欲離開見混亂憂受傷
懲教主任被指曾聲援反修例 停職候查
掟磚案 辯方精神科醫生上網核實資料捱官批
大灣區GBA新聞：佛山試點 智能機械人主力起樓 包辦測量灌漿砌磚批灰等工程
大灣區GBA新聞：港建築署亦推機械科技工程應用
灣區手記：港味社區 ／文：尚東美
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【Emily】皇后山等車排長龍 羅庭德叫居民tag特首反映
【Emily】今年首輪滅鼠檢逾2000隻 增一成
【Emily】譚sir未轉陰 唔知感染源頭
【Emily】環境及生態局開fb、Ig 吉祥物出動打氣
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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