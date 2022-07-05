灣區手記：港味社區 ／文：尚東美

另一名內地朋友B君卻持不同意見：「我不是這麼認為。港式社區代表了方便，與公共交通無縫接駁，下樓就可以購物、就餐，不像北京上海，從住處走去地鐵站都要走很遠。港式社區從城市規劃的角度而言，也是節能高效的，內地也應該學習。」記者想起之前訪問過的專家，也是強調港人注重「方便」，而且為了方便，港人寧願住得擁擠，為了「地鐵上蓋」，願意承擔高樓價。

A君仍十分不屑：「香港人明明就是懶，多一點路都不肯走。而且為了方便，住得密集，新冠疫情一來就大爆發了吧。」B君反駁道：「任何模式都有優缺點，選擇了其優點，就意味着同意接受其缺點。現在香港人就算知道疫情未來還會爆發，也不會放棄住得方便這條大原則。」

這本來就沒有誰對誰錯，港人北上，有「港味社區」住當然更有親切感，但其實北上空間遠不止廣東一地，無論是北京上海，或是遠至陝西內蒙東三省，也都有港人身影，大概還有很多東西比「方便」更重要吧。

文：尚東美