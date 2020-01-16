大灣區GBA新聞：佛山試點 智能機械人主力起樓 包辦測量灌漿砌磚批灰等工程

明報記者 陳子凌

工程人員網絡遠程管理

智能建造代表建築業「數碼化、工業化、綠色化」，有提高工程效率，安全，以及減少建材浪費，降低工業污染排放等優點。去年2月，鳳桐花園項目成為全國7個智能建造試點項目之一，負責利用智能建築機械人起樓的，便是碧桂園旗下的智能建造企業廣東博智林機器人有限公司。博智林利用3年時間自主研發一套建築機械人及施工流程系統，從測量、混凝土施工、灌漿及至各樓層砌磚抹灰、內外牆噴塗等全由機械人代勞，工程人員只需利用網絡遠程管理作業流程。

具體而言，博智林以自主研發的BIM（建築信息模型）程式，為工程生成一個建築信息模型地圖，規劃建築機械人的施工路徑和所需材料。工地各項微細工序，包括材料使用、施工尺寸都預先錄入，再將錄得資料輸入一套叫FMS的柔性製造系統。FMS就如同一個指揮中樞一樣，生成各項施工的工單步驟，向具備不同功能的智能建築機械人發出指令，按部就班施工，指令亦同時會發到倉庫管理系統（WMS）當中，讓WMS準備及提供各項建築材料。

透過「BIM+FMS+WMS」的施工流程系統，可以同時安排多部智能建築機械人做不同工序，工作人員只需一部平板電腦，便能監察各機械人的施工程序和進度，提升工程效率，且系統也能精確計算建材使用量，減少不必要的損耗，既環保又能降低建築成本。隨着技術應用成熟，除了鳳桐花園項目外，博智林的智能建築機械人還參與了廣州白雲站混凝土施工、深圳瑞和建築佛山項目室內油漆噴塗等非碧桂園項目的工程。

博智林21款機器人參與全國350項目

據博智林數據，截至今年2月底，該公司已有21款建築機器人投入商業應用，服務覆蓋25省合共逾350個項目；累計交付建築機器人超過750部，累計應用施工面積700萬平方米。

住建部提遴選城市作智能建造試點

繼試點智能建造項目，上月住建部印發《關於徵集遴選智能建造試點城市的通知》，提出決定遴選部分城市作為智能建造試點，為期3年。住建部稱選出試點城市是為了加快推動建築業與先進技術的深度融合，發展智能建造新產業，為全面推進建築業轉型升級、推動高質量發展發揮示範引領作用。試點城市將需要推出推動智能建造發展的政策文件或發展規劃；培育智能建造產業和建設示範工程；以及創新管理機制，包括探索BIM報建審批和BIM審圖，建立與智能建造相適應的建築市場和工程質量安全監管模式。