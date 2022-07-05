港聞

港聞二

掟磚案 辯方精神科醫生上網核實資料捱官批

【明報專訊】七旬清潔工疑於2019年11月北區大會堂衝突中遭磚頭擲斃，兩名青年被控誤殺及暴動等3罪，案件昨日在高院續審。辯方精神科醫生表示，患驚恐症的次被告供辭不一致，例如他稱案發日要響應「黎明行動」，惟醫生在網上搜尋資料，發現「黎明行動」是案發前兩日的事。法官杜麗冰批評醫生不應該上網核實資料對錯，「你在宣誓下作供，這樣是不對的」。

控方：醫療報告指非嚴重病發

醫生：捲刑案病人或延交代病情

辯方專家、精神科醫生黃宗顯供稱，次被告陳彥廷（現年18歲）在警誡會面中抑鬱症和驚恐症發作。控方盤問稱，次被告會否因為被警員拳打心口，隨即導致病發。黃表示驚恐症病人可在沒有壓力之下發作，「無任何原因，但突然發作」。

控方質疑，根據次被告於2020年的醫療紀錄，他在警誡會面期間只有輕微驚恐症發作，而不是嚴重病發。黃宗顯稱，部分病人捲入刑事案後不會立即向醫生交代病况，直至需要出示醫療文件，才向醫生說明一切。

控方指被告糾正警草圖非似發作

醫生：徵狀難表面發現

控方表示次被告接受錄影會面時，曾糾正警員繪畫的草圖有錯，看來處於機警狀態，不似驚恐症發作。黃宗顯承認片段拍到次被告處於機警狀態，但部分驚恐症徵狀不能從表面發現，且次被告一度視力模糊，相信難以閱讀草圖。聆訊今續，預料由控方專家作供。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕高等法院 有意圖而傷人罪 暴動罪 誤殺罪 上水掟磚案 反修例事件

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