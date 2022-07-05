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理大突圍案 男生：回校做功課非刻意留守 稱欲離開見混亂憂受傷

【明報專訊】2019年11月警方圍堵理工大學，17人突圍而出後被捕，其中5男1女於區域法院否認暴動罪受審，案件昨被裁定表證成立。案發時20歲的理大高級文憑學生自辯稱當日回校做功課，打算離開時情况混亂，他擔心受傷，決定在校留宿。控方質疑他沒有四周找出口離開，他說「𠵱家諗番，嗰陣時應該咁做」，否認刻意留守。審訊明日繼續，各被告續准保釋。

稱穿戴裝備因怕遇衝突

第五被告李日朗（案發時20歲）自辯稱，案發時就讀理大建築科技及管理學高級文憑二年級，並有一份須於11月21日遞交的小組作業，案發11月17日他尚未完成功課，其電腦性能欠佳，希望回校借用電腦，故當天早上回校。當日下午及晚上，他兩度打算循A core正門回家，見暢運道上有大量催淚彈及磚塊「飛來飛去」，他亦被濺到藍色水，眼睛及雙腳感刺痛，因環境混亂，擔心受傷，最終決定在體育館留宿，並因衣物沾上催淚彈氣味，兩度洗澡及更衣。

他說，翌晨在物資站獲贈一個袋，內有頭盔、防毒面罩等，認為離開校園時或會遇上衝突，故穿戴裝備保護自己。他跟隨其他人離開校園，途中突然煙霧瀰漫，看到警方防線，惟不清楚是否有人投擲汽油彈。他在混亂間與他人進入科學館暫避，保安員帶領他們到電梯大堂，着他們可在該處逗留。因其衣物沾上催淚彈氣味，他再次更衣，不久後被捕。

控方質疑講不出功課詳情

被告否認講大話

控方盤問時稱，被告講不出當天要完成哪一部分的功課，質疑他聲稱回校做功課是「講大話」，被告否認。控方質疑他身穿黑衣、蒙面、戴頭盔離開校園，「同一般嘅暴徒一致」，是因為他正參與暴動，被告否認，並解釋當時的衣著是為確保安全，避免被子彈擊中。

【案件編號：DCCC 191/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 暴動罪 理大圍困事件 反修例事件

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