兩人認尖沙嘴暴動 一求情稱為救困理大少年

8人不認罪 今續審

認罪兩人為餐廳侍應李昌源（現21歲）及學生吳詠詩（現19歲）。李被控的管有攻擊性武器或管有物品作非法用途罪存檔法庭。辯方求情稱，李生於內地，年幼時來港與大伯同住，成長階段欠缺父母引導，或對是非對錯觀念較弱，當天情急之下撿起地上的汽油彈擲向背後警員，無人受傷，事後非常後悔，懇請法庭從輕發落。

稱情急下擲汽油彈 非常後悔

李及吳承認的案情指出，2019年11月17日起，數百名示威者佔據理大，同月19日，義務急救員馬凱瑩目睹20名蒙面者在金馬倫道後巷製造汽油彈，放入紙皮箱後以手推車運走，馬尾隨至加連威老道時，聽到有人稱「3點9，就兩邊夾攻警察」。

19日約凌晨3時，多人向警方投擲汽油彈，警方發射橡膠子彈，掃蕩至厚福街連接金馬倫道的後巷，見李將燃點的汽油彈擲向偵緝警長10005及警員8962，汽油彈在警長身旁爆開，燃起約1米高火焰，波及警員腰部，警長亦感灼熱，警員兩度向李的腳部發橡膠彈將他制服。

在厚福街與加拿分道交界，有示威者向偵緝警員15399作勢投擲汽油彈，偵緝警員拔槍戒備，吳詠詩等人逃至厚福街被截停，吳的背囊被搜出勞工手套，其後被驗出有高度易燃有機溶劑。

【案件編號：DCCC 640/20】

（反修例風暴）