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東九警總更衣室爆竊 涉17儲物櫃部分被撬

【明報專訊】東九龍總區警察總部前日揭發爆竊案。一名男警前晚工作後返回總部時，發現其儲物櫃門被撬開，點算後損失逾千元現金。警方經調查後發現共17個儲物櫃門被打開，當中10個有懷疑被撬痕迹。案件交由東九龍總區重案組跟進，暫無人被捕。

據了解，一名姓王男警務人員，前日下午2時檢查放有私人物品的儲物櫃已上鎖後往工作，至同日晚上11時許收工時，發現其儲物櫃門虛掩，門鎖有被硬物撬過痕迹，點算後損失1650元現金，遂通知上級。

損失待點算 重案組接手

經調查後，11樓男更衣室共有17個儲物櫃被打開，當中10個有被撬痕迹，損失仍有待點算，案件暫列爆竊。事發地點為「街外人」不容易到達的地方，案件交由東九龍總區重案組跟進，暫無人被捕。據悉，更衣室內沒有裝設閉路電視，懷疑遭爆竊的儲物櫃大部分供機動部隊警員存放物品，警方將翻查警署其他閉路電視錄影及進出紀錄，不排除日後逐一警員會面。

街外人難到 沒裝閉路電視

2019年2月，一名駐守上水警署的警長被揭發兩次偷取同袍放於警署儲物櫃的信用卡，用於購買3部iPhone及光顧麥當勞，消費總值近3萬元。他其後承認3項盜竊及3項以欺騙手法取得財產罪，去年12月被判囚22個月。2016年6月至7月，一名男警先後發現其放於油麻地分區警署儲物櫃內約1300元現金被盜去，隨即向上司通報。西九龍總區重案組接手調查後，在大埔拘捕一名涉案警員。他於翌年承認4項爆竊及企圖爆竊罪，法官當時斥責他知法犯法，令警隊蒙羞，判囚21個月。

相關字詞﹕警署 爆竊

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