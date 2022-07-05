官不信意外觸胸 教師狎兩女生上訴駁回

官：年幼事主作供差別正常不過

上訴人張秉樞（57歲）被裁定於2016年10月至2019年1月在沙田一學校內分別非禮女童X及Y三次，包括在圖書館內從X接過書本時觸摸其胸部，以及將下體緊貼Y的私處等。

上訴方稱，原審裁判官錯誤接納X和Y的證供。陳官認為女童X作供詳細，沒有動搖，上訴方的挑剔並不公平，年幼的女童遭教師侵犯，她們不懂應付，作供細節有差別屬正常不過。另外，原審裁判官就兩女童作供時對事發日子出現分歧，裁定當中兩罪不成立，陳官認為這不代表事件從沒發生。

上訴方又質疑原審裁判官排除上訴人把糖果給Y時意外觸碰其胸部。陳官稱不明白為何教師送糖時會意外接觸對方胸部，認為上訴人刻意伸手摸Y，肯定是刻意輕薄。

陳官又表示，上訴人嚴重違反誠信，多‍次侵犯兩名年幼學童，學‍校是學童的「安全避難所」，受家長信賴及學童尊敬的上訴人在校內犯案，‍難辭其咎，駁回其定罪及判刑的上訴。

【案件編號：HCMA 527/21】