港聞

港聞二

婦人服甲亢藥後不治 私醫稱不了解副作用

【明報專訊】48歲女子2018年因甲狀腺分泌過高到診所求醫，獲處方甲狀腺機能亢進（甲亢）藥物，疑因出現副作用，情况惡化，送院後不治，死因庭昨日展開研訊。事主丈夫供稱，妻子送院後白血球指數跌至零，醫生曾稱或與甲亢藥有關。曾治理事主的私家醫生稱，事主未有透露服用哪種甲亢藥物，且他不了解甲亢藥的副作用，故不知道事主病徵是否由藥物所致。

事主吳美寶（終年48歲）於2018年5月5日到楊永健醫生醫務所求醫，6月11日到梁鑫暉醫生醫務所求醫，17日未好轉，送院後情况轉差，至19日不治（見表）。醫生楊永健、梁鑫暉及醫管局被列為有利害關係方。

夫：妻惡化發燒咳血 院方疑關甲亢藥

事主丈夫王德明稱，妻子2018年3月健康檢查時發現甲狀腺分泌指數偏高，5月5日向醫生楊永健求醫，獲處方甲亢藥物，楊並為事主寫信轉介至公立醫院。王稱妻子同月10日發燒，因楊永健放長假，改向醫生梁鑫暉求醫，獲處方退燒、消炎等藥，之後持續發燒，出現口部潰瘍及喉嚨不適；17日再向梁求醫，約兩小時後咳血，送院後情况轉差，醫院醫生曾稱事主血氧下降、白血球指數跌至零，或與甲亢藥有關。

開藥醫生放長假 轉看另一私醫

醫生楊永健供稱，他為事主處方兩種甲亢藥，分別為卡比馬唑（Carbimazole）及普潘奈（Propranolol），事主覆診時亦有好轉。楊稱，該甲亢藥須長期服用，為期約12至18個月，故叮囑事主如有不適要立即求醫，並曾向她提及藥物或有副作用，但未有詳述有何副作用。楊昨解釋，該藥或引致病人腸胃不適，重則出現白血球缺乏症、溶血性貧血、急性肝炎等，但重申嚴重副作用罕有。楊又稱，處方的藥物屬低劑量，另事主對亞士匹靈敏感，但不影響她服用甲亢藥。

「接手」醫生稱事後「好傷心」致焦慮

醫生梁鑫暉則供稱，得知事主去世後「好傷心」，並引致焦慮，故填寫報告時有出入。他透露2000年開始執業，其診所上月結業。他說事主當年6月11日求醫時發燒、左頸淋巴腫脹等，他診斷為扁桃腺發炎；事主14日再求醫，診斷為疱疹性口齦炎。梁又說，事主未有透露服用哪種甲亢藥物，且他不了解甲亢藥的副作用，故不知道事主的徵狀會否由甲亢藥所致，更稱若知該藥的副作用，會轉介事主至醫院治理。案件今續。

【案件編號：CCDI 681/18】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 診所 甲狀腺

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