6人自稱三合會罪成 一人未到庭遭通緝

6被告依次為「寸哥」張仲榮（48歲）、蔡明陽（25歲）、徐偉雄（29歲）、林俊宏（26歲）、Majid Ayyaz（44歲）及張允耀（37歲）。

辯方質疑臥底不可信 官裁誠實證人

辯方質疑臥底警員「華仔」是否可信，指其在「流水簿」虛構事實。法官表示卧底行動長近兩年，若「事後創作」必然艱辛，看不到臥底為何要為難自己，裁定他是誠實證人。

法官指出，臥底警員於2016年12月與第二、三、四及六被告到沙田寶福紀念館拜祭，卧底無獲告知拜祭誰，因此目的只是將人數增加以顯三合會實力，無疑屬和勝和社團活動，各被告必然有意圖參與其中；首被告在言談間亦承認當時是和勝和坐館。

此外，第二、三及七被告翌年分別邀請臥底警員成為新義安成員，第五被告更向卧底稱「我就新義安嘅」。法官裁定6人聲稱三合會社團幹事、以三合會社團成員身分行事、邀請他人成為三合會社團成員共6罪成立。另外，第三被告曾向卧底投訴女子「阿初」遭男子「藍精靈」非禮後，卧底目擊第五被告掌摑「藍精靈」4次。是故，法官裁定第五被告涉及一項以三合會社團成員身分行事罪成，惟無法證明第三被告共同行事而裁定其此罪不成立。

【案件編號：DCCC 479/19】