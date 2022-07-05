亞太餐飲結業欠薪 工會收50求助

勞處職員稱僱主不現身即入稟審裁處

積金局表示，自2021年5月從受託人得悉該飲食集團拖欠強積金供款後，一直主動跟進，並代受影響僱員入稟民事申索，追討拖欠供款及附加費。勞工處昨回覆，接獲部分員工求助，呼籲其他受影響員工盡快前往就近的勞資關係科分區辦事處尋求協助。勞工處陳姓職員昨於會上提及，若僱主仍不現身公布遣散安排和發放欠薪，便會入稟勞資審裁處。

飲食業職工總會昨稱，期望符合資格的亞太餐飲員工申請法律援助，強制讓公司清盤，讓事主最快可4至5月內申請破產欠薪保障基金和領取欠款。工會亦呼籲未出席追討大會的員工應在6個月內向勞工處申請破欠基金。

任職亞太餐飲旗下Mee…Lemongrass的李小姐稱遭拖欠6萬元款項，公司亦從未為她供強積金。於亞太餐飲旗下麻辣娘子分店任職的張小姐透露，由於其中一名亞太餐飲合伙人離開，導致公司沒周轉資金，故前老闆向員工表示「自己也是受害人」，又引述公司稱希望兩間麻辣娘子分店的員工繼續上班，因餐廳重新營業才能有周轉資金和支薪，惟全部員工均拒絕該請求。