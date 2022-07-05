港聞

港聞二

政府政黨辦座談 學習「習講話精神」

【明報專訊】國家主席習近平七一在新政府就職典禮演說後，政府及建制政黨社團紛紛舉辦內地常見的「政治學習」座談會，學習及解讀習講話精神。央視昨日報道，人民日報出版社將出版習近平在七一講話的單行本，即日起全國新華書店發行。翻查資料，該出版社都會刊印習近平在黨軍場合的重要講話，惟過去甚少就香港議題講話獨立刊印。

人民日報出版社刊習七一講話單行本

根據社福界及資助團體收到的邀請，勞福局周五將聯同中聯辦及社福組織舉行「社福界學習宣傳貫徹習近平主席重要講話精神」座談會。會上將播放習近平及中聯辦主任駱惠寧的七一及翌日講話錄影短片，勞福局長孫玉菡、中聯辦社會工作部副部長周和及全國人大常委會譚耀宗將演說；社福界議員狄志遠、選委會管浩鳴、社聯主席陳智思、理大前副校長阮曾媛琪等將解讀習近平的精神。

公務員事務局長楊何蓓茵在給公務員的信件引述習近平講話，稱貫徹落實一國兩制既是公務員責任，也是應盡義務，希望公務員本着團隊精神，以結果為目標，着力提高治理水平。

身兼經民聯榮譽主席的立法會主席梁君彥昨在黨內座談會說，習近平講話表明一國兩制沒任何改變理由，希望黨員可全力向社會宣傳；並說習點出行政立法機關既制衡又配合，認為需一直遵循這種良性互動。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀亦有在新民黨的研討會表示，很多人擔心「一國兩制」是否到2047年便完結，而習的信息就是要「長期堅持一國兩制」，她認為這是好消息。

相關字詞﹕政治學習 習近平訪港

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