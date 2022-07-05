行會今討論公務員加薪 消息料高層加幅低於7.26％

有不願具名的行會成員認為薪趨結果未能反映第五波新冠疫情影響。公務員總工會主席馮傳宗希望政府公布薪酬調整決定的理據，「加得足是尊重（薪酬調整）機制，加不足要交代理由」。

中低層加4.55%「不太樂觀」

據了解，新一屆行會首次會議會再討論公務員加薪，料高層公務員加幅不會達早前薪趨淨指標7.26%。據過去程序，行會拍板後局方會再約見各公務員工會聽取意見，然後把方案交到立法會財委會審議，通過的薪酬調整會追溯至4月1日。

總商會早前罕有發聲明稱薪趨結果未反映當前經濟環境，或對整體經濟造成漣漪效應，批評加薪幅度「未免脫離現實」。行會成員湯家驊昨回覆查詢稱，仍在等候政府提出公務員薪酬調整方案。他認為，若毫無疑問接收薪酬趨勢調查結果未必恰當，「高層公務員係咪要加到7%呢？」

工會：倘新政府良政善治 盼市民勿不滿加薪

馮傳宗稱，一向認為社會觀感不應是薪酬調整考慮因素；公務員與政府是命運共同體，市民不滿政府處理疫情的表現，故而不滿公務員加薪，若新一屆政府做得好、良政善治，希望市民不再對公務員加薪不滿。至於新政府上場後首次行會便討論公務員薪酬調整，馮認為反映政府果斷、強政勵治，但過程中希望政府會聽工會意見。

昨日是新政府首個上班日，副政務司長卓永興、民政及青年事務局長麥美娟現身政府總部。卓永興稱問責班子已開工數日，如前日與特首李家超開會討論包括如何理解國家主席習近平七一提出的4個希望。麥美娟稱「今日第一件事要和團隊開會，大家一起討論工作計劃」，落實特首數個競選政綱工作，盡快制訂青年發展藍圖。副律政司長張國鈞、教育局長蔡若蓮、商經局長丘應樺等亦在facebook交代首個工作日工作。