遭美制裁 千萬捐贈收現金 李家超選舉開支涵點鈔機

與前兩任特首相比，李家超的選舉總開支最少。當年林鄭月娥花費1216萬元，梁振英則花費1120萬元。至於所獲選舉捐贈方面，李家超亦是3人中最少，當年林太獲1800萬元，梁振英則獲1484萬元。捐款予李家超的團體包括鄉議局、新界社團聯會、香港中華總商會等（見表）。另現任行會成員、經民聯立法會議員林健鋒亦向李家超捐贈6000個口罩，約值1.78萬元口罩。

總開支913萬 扣除捐贈剩213萬捐公益金

翻查李家超選舉開支申報，以租金、辦公室和運輸佔最多，達277萬元，其中他在中環廣場租用兩個辦公室，涉款約52萬元，部分辦公室裝修費逾38萬元。他亦花費逾71萬元聘用保安服務、約3.1萬元聘請香港政治經濟文化學會作社交媒體監測。

另外，李有一筆約1.1萬的租車費是向體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛支付，霍啟剛回應查詢稱，當時擔任其競選辦公室副主任，多次陪同李家超出席活動並協助接載其他陪同人員，由於有關開支涉及選舉工作，故按規定申報。

廣告花237萬 八成屬社交網站

同樣花費逾270萬的則為選舉聚會開支，當中以5月6日在灣仔會展舉行的「我和我們 同開新篇」造勢大會花費最多，佔180萬元，當中租用場地費近28萬元、製作費為72萬元。

李家超的選舉廣告共花費逾237萬元，當中有八成由社交網站發布，佔195萬元。翻查開支詳情發現，195萬元當中有逾120萬元投放在選舉網頁；另外有逾75萬元為facebook宣傳，包括有284則廣告，其中有56萬是付予一間「茄子文創科技有限公司」，負責管理和製作選舉廣告。根據過往資料，該公司董事包括張瑞蓮，與被視為「梁營」的齊心基金會執行董事張瑞蓮同名。

同時，李家超亦申報逾107萬元雜項開支，當中包括花近60萬元聘請天禧顧問有限公司提供發放新聞稿、應對傳媒等服務。根據過往報道，該公司的董事為投資推廣署前署長盧維思的妻子黃麗君，她亦曾協助前特首曾蔭權助選。李家超亦以19萬元聘請7名職員，但為他助選的港區全國政協委員陳清霞、信和集團副主席黃永光及立法會前秘書長吳文華等人則未有收取費用。