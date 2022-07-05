觀塘建行人橋駁九龍灣啟德 共組「大十字」紓交通擠塞

景國祥表示，中環成功之處在連接性極佳，有很好的行人連接，「在中環落街商討事情很方便」，九龍灣和觀塘行動區亦各自有很好的行人連接，兩區地理上亦接近，市民卻無意步行，故將興建有自動行人輸送帶的高架行人道，沿偉業街由西至東連接，令兩個行動區融合成大區，預計2027年完成，屆時步行時間少於10分鐘。

設自動行人輸送帶

區內交通將增單車選項

景國祥表示，另一條由南至北橫跨觀塘避風塘、連接勵業街及啟德跑道區的行人及單車橋，會在2028年建成，同樣設自動行人輸送帶，長600米，加上明年或後年改善牛頭角港鐵站的接駁，以隧道接通偉業街，再接連天橋，南北和東西走向的行人系統將組成九龍東「大十字」，打通區內行人網絡。

起動九龍東辦事處高級地方營造經理卓玉明表示，觀塘常交通擠塞，加強行人步道有助市民在可行距離下步行，減少搭車，亦方便步行至公共運輸交匯處和港鐵站。

景國祥補充，計劃中以全長13公里的行人及單車共融通道串連觀塘避風塘及鄰近地區，首段逾7公里將於明年完成，駁通觀塘海濱及茶果嶺，未來區內交通將增加單車選項，令全區連繫更強。他稱，未來會在手機應用程式「我的九龍東」加入室內室外無縫連接視障人士導航的功能，若試驗成功將推廣至全港。