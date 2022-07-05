觀塘避風塘料年內可練艇

龍舟獨木舟遲一步啟動

觀塘避風塘沿觀塘海濱花園的通航區2019年由50米擴闊至100米，釋放更多空間作水上康樂活動，避風塘已批出3處作水上康樂活動用途，「VESSEL發現號」營運者「藝土民間」亦將舉辦賽艇活動。

景國祥表示，水上運動議會設於前啟德機場消防局的啟德水上運動中心設備已齊備，視乎疫情便可啟用，藝土民間的賽艇訓練班亦正測試，目標今年內推出，但取決於疫情，至於觀塘體育活動促進會在「反轉天橋底」場地的龍舟活動和啟德承豐道的獨木舟總會的九龍灣訓練中心，則要遲一步啟動。

他說，啟德海濱長廊達1公里，闊600米，比西貢創興水上活動中心更長，適合舉辦各類活動，亦是唯一在市區的大型水體，藝土民間的賽艇訓練班長遠可做到每周有2至3天平日和周六、日舉辦訓練班，每班約有10人。

他預計，水上活動需時8至9個月與其他避風塘使用者磨合，故活動規模會逐步增大和改善，而待日後橫跨觀塘避風塘連接勵業街及啟德跑道的大橋建成後，近啟德進渠口的三分之一避風塘位置可舉辦水上活動，另啟德進渠口長800米，船舶少至，更適合初學者。

他更稱，未來「全城街馬」等陸上活動疫後回歸，連同水上活動可聯乘核心商業區，令九龍東成為更聚人和具吸引力的地方。

彩虹道遊樂場重建

比賽徵設計 融工業史元素

因應起動九龍東擴展至新蒲崗，起動九龍東辦事處將委聘顧問開展九龍東工業文化研究。景國祥表示，研究將發掘新蒲崗「紅A」品牌、長江製衣廠等的工業故事，並會重建彩虹道遊樂場，因彩虹道公園地理上接近舊啟德遊樂場，過去曾有機動遊戲和表演舞台，已故梅艷芳亦曾於此表演，預計研究明年開展，兩年內完成。

盼設工業歷史本地遊路線

他又說，彩虹道公園未來設計將透過設計比賽徵集，須將研究所得的工業歷史元素融入設計，但料舊時機動遊戲較難重設。

觀塘、新蒲崗有不少工業歷史，景國祥表示，現時觀塘商業項目已一些工業元素裝置或展覽，未來會與發展商協作，鼓勵重建項目中預留空間擺放工業元素裝置。他更希望設立工業歷史本地遊路線，例如將觀塘InPARK、如心酒店和九龍麵粉廠串連，新蒲崗長江製衣廠、彩虹道公園和「新蒲崗八街」亦是有趣景點。

明報記者 曾偉龍