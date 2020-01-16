文體旅局89字聲明「惋惜」倪匡逝世 日前局長常秘名義282字「痛惜」羅啟銳

「信喜歡他作品者仍會懷念他」

本報昨透過新聞秘書向文體旅局長楊潤雄查詢未有以局長名義悼念倪匡離世的原因為何，獲回覆稱沒補充。

生前確診皮膚癌的倪匡前日在家離世，家人至今未有公布，本報昨再致電其子倪震，電話直接轉駁至留言信箱。

文化體育及旅遊局於昨早發稿，表示對「知名作家」倪匡逝世的消息「深表惋惜」，並向其家人致以深切慰問。該局形容倪匡的小說「受到廣大香港讀者歡迎，亦多次被改編為影視作品」，「他雖然離開了，但相信喜歡他作品的人仍會懷念他」。

至於較倪匡早一日離世的著名導演羅啟銳，文體旅局翌日亦發聲明哀悼，但與倪匡聲明比較，兩者用字及篇幅不同。悼念羅啟銳的聲明共282字，並以文體旅局長楊潤雄及文體旅局常任秘書長黃智祖名義發出。

文體旅局悼念羅啟銳的聲明有具體說明其成就，包括提到其電影《歲月神偷》「獲得極高評價，更揚威柏林影展」，悼念倪匡聲明則未提及其代表作或曾奪香港電影金像獎終身成就獎。

倪自言反共 佩服年輕人反抗

被譽為「香江四大才子」之一，倪匡寫下「衛斯理」系列等膾炙人口的科幻小說，亦十分敢言，曾自言「反共」，又表示佩服年輕人敢於反抗。

金庸離世時 特首表哀悼

翻查過往部分政府就著名作家離世發出的哀悼聲明，分別以局長或特首名義發出。其中與倪匡同譽為「香江四大才子」的查良鏞2018年離世時，時任民政事務局長劉江華及特首林鄭月娥分別發聲明「深表哀悼」及「深切哀悼」，兩聲明合共507字，林太形容他「對傳承中華文化有莫大貢獻」，亦為「報業泰斗」；黃霑2004年離世時，時任民政事務局長何志平對其逝世表示哀悼，形容「是我們一大損失，市民將永遠懷念着他，及他寫下的香江名句」。