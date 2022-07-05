雙程證漢涉殺妻 控方：買餸多果少肉起爭執

願認誤殺 控方不接納

被告肖春強（現年66歲）被指於2019年11月14日在牛頭角上邨常富樓一單位，謀殺55歲女子王鳳桂。庭上透露，被告願意承認誤殺罪，不獲控方接納。

控方開案陳辭指出，被告和任職清潔工人的王鳳桂於2017年結婚，王之前有兩段婚姻及兩名孩子，第二任丈夫已離世，她居於案發住所。被告不時持雙程證來港，住在上址。案發前兩天，均有客人到訪通宵打麻將，其間被告曾因買餸事宜與王爭執，王斥責被告買太多生果、太少豬肉。案發當日，兩人再就此吵架，王以客家話罵被告「無得救」及「×街」。被告遂將王拖落牀，由廚房取刀劈對方多下，包括臉和頸，又用木櫈砸她。被告事後清洗及更換染血睡衣，於早上7時許經落馬洲返深圳。

案發後到深圳 同日返港被捕

王的契媽因聯絡不到契女，上門找她時揭發事件並報警，救護員中午到場證實王死於屋內。被告同日下午4時許經羅湖入境，其後被捕。他在警誡下稱「我今朝6點左右用刀殺咗我老婆王鳳桂，之後返咗深圳」。

死者臉頸手頭多處刀傷

控辯雙方承認的案情提及，王被發現在客廳的碌架牀旁邊朝天卧地，臉、左頸、手臂和後腦位置有多處刀傷，估計她於凌晨4時許死亡。警方在下格牀的牀單、死者附近地上的一把刀、廚房外的木櫈和睡衣驗出血漬。

【案件編號：HCCC337/20】