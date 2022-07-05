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「金融巨鱷」建3萬億帝國 監管風暴下被拆解

【明報專訊】肖建華被稱為中國最大的「金融巨鱷」，他在1999年創辦的「明天系」，在短短10多年控股、參股數十家金融公司，資產規模高達3萬億人民幣（現約3.5萬億港元）。不過，在隨後內地對民營金融控股展開的「監管風暴」下，明天系帝國最終被拆解。

14歲入北大 六四後緊跟中央

肖建華1972年出生於山東省肥城市安駕莊鎮夏輝村，父親肖富銀是中學教師。1986年，作為泰安市的高考狀元，年僅14歲的肖建華進入北京大學法律系就讀。有評論指出，1989年「六四」天安門事件後，作為北大學生會主席，肖建華選擇與「以江澤民為核心的黨中央保持高度一致」。

另擁加勒比島國籍

稱自己「愛黨愛國」的肖建華，擁有加拿大及加勒比海島國安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）國籍，亦是安提瓜和巴布達的「巡迴大使」（Ambassador-at-large）。

肖建華於1999年9月創建明天控股，其後成立多間子公司，旗下空殼公司亦不斷與上市公司成立合資公司，通過交易，塑造高科技概念、調節業績或者套取、轉移上市公司資金。他更通過金融機構貸款，「輸血」給明天系關聯企業。

外媒：與政界關係密切

據《新財富》統計，至2017年6月底，明天系控股、參股44家金融公司，其中銀行17家、保險9家、證券8家、信託4家、基金3家、期貨2家、租賃1家，覆蓋金融業全部牌照，其控股、參股的金融機構資產規模高達3萬億人民幣。海外媒體認為，肖建華沒有顯赫家庭背景，但與政界關係密切，曾為某些高層充當投資顧問。

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