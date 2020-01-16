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「明天系」創辦人擁加籍 5年前在港被帶返內地 肖建華滬受審 控「非法吸存款」可囚10年

【明報專訊】加拿大籍內地富豪、金融資本集團「明天系」創辦人肖建華，昨日在上海受審。加拿大駐華大使館證實消息，稱「加拿大領事官員正在密切關注此案，為他的家人提供領事服務，並繼續要求領事探視」。肖建華據報被控以「非法吸收公眾存款罪」。根據中國刑法，若罪成，肖將面臨3至10年監禁，情節嚴重可判監10年以上。

肖建華於2017年1月27日，即農曆年三十，被內地人員從香港四季酒店帶返內地調查，這是國家主席習近平上台後，調查時間最長、還未開審的同類案件。當年1月31日，明天控股公司微信公眾號發布「肖建華」的聲明稱，認為中國政府是文明法治的政府，大家不要誤解，不存在被綁架回內地的情况，自己一向「愛黨愛國」。

加使館證受審要求探視

被帶返內地後，肖建華先是關在江蘇，近期則關在上海。由於其活躍於香港和內地金融界多年，被指牽涉不少政商界利益關係，自他被帶走後，外界一直關注其所涉案件。在肖建華被帶回內地近5年半後，近期傳出內地當局將審訊案件。加拿大《環球郵報》引述消息報道，肖建華案昨日上午在上海市第一中級法院開審，但法院未有相關公開資料佐證。

兄早前稱弟要求下全家仍信中國法律

加拿大駐中國大使館向法新社證實，2017年在香港一家酒店失蹤的華裔加拿大公民肖建華昨日在中國受審，「加拿大領事官員正在密切關注這一案件，向他的家人提供領事服務，並繼續要求領事探視」。加拿大大使館沒有具體說明審判地點及對肖建華的指控。

今年6月9日，《華爾街日報》引述知情人士的消息，稱肖建華最快6月在上海面臨刑事審判。肖建華據報被控以非法吸收公眾存款罪。根據中國刑法，他將面臨3至10年監禁，情節嚴重可判監10年以上。肖建華的哥哥肖新華早前回覆《華爾街日報》查詢時說：「經過長達5年安靜的等待，全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依舊相信中國政府和中國法律。我們希望給家人一個可以接受的結果。」他拒絕回答關於案情的問題，稱「這個案子非常複雜，很有戲劇性」。

監管機構前年接管9公司

肖建華被扣查期間，內地金融監管部門一直在處置拆解他創辦的明天系「金融帝國」資產。去年2月7日，北京市第一中級法院裁定包商銀行破產。包商銀行的第一大股東是肖建華控制的明天集團，持股89.27%。曾任包商銀行接管組組長的周學東說：「清產核資結果顯示，2005至2019年的15年裏，『明天系』通過註冊209家空殼公司，以347筆借款的方式套取信貸資金，形成的佔款高達1560億元（人民幣），且全部成了不良貸款。」

2020年7月17日，內地金融監管機構稱已接管「明天系」4家保險公司、兩家信託公司、兩家證券公司和一家期貨公司，對外公布的接管原因包括「存在違法違規經營行為」和「隱瞞實際控制人或持股比例，公司治理失衡」。明天控股集團表示，配合政府對集團進行重組。

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