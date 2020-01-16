大灣區GBA專題：博主介紹營地 數天變垃圾場

愛好者倡勿「精緻露營」 推「無痕倡議」

6月初，惠州一個博主發現有個地方適合露營，便將地點免費分享給觀眾，幾天後有人留言稱該地點變成垃圾場。當這個博主再訪該地拍片，只見他站在一處風景秀麗的河岸邊，但腳下滿地垃圾，草地還有火燒痕迹，片段中他一邊生氣撿起垃圾，一邊自責不該分享這個地方。

隨着愈來愈多大自然被露營者破壞慘狀的照片與影片公開，露營愛好者也開始自發呼籲不要精緻露營，提倡無痕露營，即露營地點「來時什麼樣子，走時同樣樣子」的不破壞承諾。去年11月，內地社交平台小紅書便聯合台灣歌手張震岳發布首份《無痕露營倡議》，百名深度露營玩家、專業營地與幾十個露營品牌加入倡議，提出帶走120%垃圾、避免營火接觸植被等原則。6月初小紅書發布的數據顯示，無痕露營相關的文章發布量快速增長，5月份發布量較3月份增加超過2.5倍，顯示無痕露營正愈來愈為人接受。