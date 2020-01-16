大灣區GBA專題：露營破壞環境 內地擬嚴管 公眾熱議 穗次輪諮詢 規管使用草坪減辣

明報記者 陳子凌

搭帳篷可現場預約 准帶寵物

據市林業園林局最新通知，經收集意見並修訂後，再對指引作第二次公眾諮詢。新修訂指引在網上預約之外，新增現場預約安排；取消對可搭建帳篷草坪面積的限制，改為按不同草坪承載能力去設置搭帳篷數量，以及取消超過10人一起露營需向公園管理機構報備的要求，同時刪除了不允許帶寵物等規定。

此外，原指引對遊客行為提出多種限制，包括不許亂扔垃圾、破壞樹木及禁止吸煙和明火等基本要求，還要求不使用可能損壞草地的物品，例如帶有尖細桌椅腳的戶外裝備、高跟鞋，以及禁止在草地踢球、跳舞、跑步、跳繩，也不能放風箏和飛無人機，在修訂稿中都沒有再提及。

遊客行為「撤限」 草坪加強保養

廣州市林業和園林局公園管理處表示，第一次徵求意見時，市民主要意見集中在幾方面，一是限制規定不宜過多。公園是為遊客提供休閒娛樂的地方，不應禁止或限制各種合理活動；二是贊成加強管理，加強草坪的保養和維護，開拓更多空間對市民開放；三是預約機制應人性化，網上預約和現場預約相結合。而在聽取市民意見後，市林業園林局重點從3方面修改指引，包括堅持開放公園草坪予遊客、加強草坪的管理養護和秩序管理，以及不做額外限制。

廣州當局之所以打算出指引，因有老人家和兒童反饋，公園開放搭帳篷後部分草地被踩禿，影響觀感，亦因草地被翻起，小朋友奔跑容易受傷；而對公園而言，開放草地供市民搭建帳篷也產生較多管理難題，例如踩踏草地甚至草皮被破壞，導致日常養護難度和成本增加。以較受市民歡迎的珠江公園為例，開放搭建帳篷的草地面積約3萬平方米，高峰期曾同時有約70個帳篷，由於之前未劃定帳篷區域，市民隨意搭建，影響公園景觀，此外公園配套服務設施也無法滿足高峰需求，大量垃圾令公園要增加人手清理。目前珠江公園將草地分為南北兩個區域，每半個月輪流對外開放，其中北區劃定40個固定帳篷範圍，南區劃定30個固定帳篷範圍。在分區管理下，既減少對草地的破壞，也減低工作人員負擔。

首輪諮詢 有人稱該整治有憂失初衷

首次徵求意見期間，不少市民在網上留言支持指引，「一到假期，每塊草地上都是帳篷，踐踏草地之外還製造垃圾，是該好好管理整治了」，「確實要推出一些規則，草坪上一片都是露營，違章停車嚴重影響通行」。不過也有聲音指出，保護草地也要盡量平衡市民需求，例如草地損毁是否全部因露營所致，而不是疏於養護。另外畢竟草地是開放式，除非配置大量監管人員，否則很難控制露營人數。此外最多市民有意見的是一系列禁止遊客行為，如帶寵物、跑步、踢球等，認為管得太細又很難界定，而且約束太多很易與公園工作人員生衝突，令原意為了保護草地及環境的規則，變成使用草地的「准入條件」，失去鼓勵市民享受大自然的初衷。

雖然指引有待正式落實，但政府打算限制露營的同時亦於6月25及26日在珠江公園主辦廣州露營節，展示支持露營的態度。露營節籌辦方千秋夜市表示，有安排志願者維持秩序及清理廢物，現場所見市民也「很有手尾」，而且因為有飲食、遊藝攤檔和節目表演，市民不用自備太多飲食及找活動消遣，可減少垃圾和草地的耗損，也令露營活動更有氣氛。公園管理處亦表示，了解到市民對於採取更多方式親近大自然的需求，因此繼開放首批24個公園的草地後，下一步會開放更多公園草地，滿足市民需求。